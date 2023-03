Ezt látni kell! Újszülött állatkölykökkel, tavaszköszöntő programokkal és még számos újdonsággal várnak az állatkertek

Hétvégente tavaszköszöntő élményprogramokkal: látványetetésekkel, állatbemutatókkal, állattréningekkel, merüléses cápatréninggel és egyéb eseményekkel indítja a tavaszi szezont a Fővárosi Állat- és Növénykert, amely már megnyitotta a Margitszigeti Kisállatkertet is. A húsvét előtti hétvégéken, vagyis március 25-én és 26-án, valamint április 1-jén és 2-án is napi tizenöt különféle állatbemutatóval, állatfoglalkoztató tréninggel és látványetetéssel várják a látogatókat. Ezek közé tartozik például a pingvinek, a kea papagájok és a sörényes hangyászok látványetetése, az oroszlánfókák tréningje, a vadállatmentésről és az ausztrál élővilágról szóló bemutató vagy a cápatréning, amelynek során a gondozók könnyűbúvár-felszerelésben le is merülnek a tengeri ragadozók közé. Az állatkerti Varázshegyben állati helyszínelés és denevér-látványetetés is lesz, illetve meg lehet ismerkedni a rejtőzködő parányok világával és a Varázshegy titkaival is.

Már a higan cseresznyefák is virágba borultak. Jóllehet a tulajdonképpeni cseresznyevirágzás áprilisra várható, a higan díszcseresznye arról nevezetes, hogy néhány héttel korábban, általában a tavaszi napéjegyenlőség idején virágzik.

A Fővárosi Állat- és Növénykert által fenntartott Margitszigeti Kisállatkert lakóit az év minden napján láthatja a közönség, hiszen a kert körüli sétányokról a legtöbb állat jól megfigyelhető. Tavasztól őszig azonban a kisállatkert belső része is nyitva áll a nagyközönség előtt. A szezon itt már március 15-én elkezdődött, hétvégente pedig 13 órától a kisállatkert la­kóit bemutató ismeretterjesztő program is várja a látogatókat.

Új lakók érkeznek

Az idén 25 éves Veresegyházi Medveotthon is számos tavaszi programmal várja a látogatókat, április 10-én húsvéti, május 28-án gyermeknapi rendezvényekkel.

A Nyíregyházi Állatpark, ahol több mint ötezer állatot tartanak a korai tavasznak köszönhetően, sok kis állattal várja a vendégeket. Megszületett az idei év első tevecsikója, aki most két hetes. Vidáman lovagol anyja hátán a sörényeshangyász-bébi, és már a feketehattyú-fiókák is elhagyták a fészket. A Jégkorszak interaktív állatbemutató egyedülálló látványosság lesz Európában, amelyet a Modern városok program segítségével finanszíroz Magyarország kormánya.

Új állatok érkezését várják húsvétra a park ócenáriumába: különleges sünhalak, dobozhalak, korallszirti halak érkeztek, de már itt van a világ egyik legveszélyeztetettebb tigrisfajának, a szumátrai tigrisnek egy fiatal nősténye is, aki a parkban élő hímmel remélhetőleg utódokat hoz majd létre. A páviáncsapatban több mint tíz kölyök játszik önfeledten, és a múlt év végén született kis pumák is egyre bátrabbak.

Fókuszban a világnapok

A tavasz a Szegedi Vadasparkban is a megújulásról szól, ilyenkor indul be a baby boom, a Dél-alföldi Tanyabemutatóban bárányok és gidák sokaságával találkozhatunk, a kenguruanyák zsebei is megtelnek, az apró karmosmajmok is cipelik újszülött kicsinyeiket.

Vörös vagy kis panda. Fotó: Szegedi Vadaspark honlapja

Tavasszal több új állat is érkezik, többek között egy fiatal hópárduc és sörényes farkas, amelyek biztosan sokak szívébe belopják majd magukat. Idén terveznek új, eddig a vadasparkban nem látott fajokat is bemutatni, köztük a szibériai kőszáli kecskét, amely igazi egzotikumnak számít egy alföldi állatkertben.

A vadaspark tavaszi programjai egyrészt a zöld jeles napokra (a víz, a Föld világnapja, a madarak és fák napja) épülnek, amely során játékos, érdekes állomásokkal várják a látogatókat, és igyekeznek felhívni a figyelmet a természet megőrzésének fontosságára. Az első nagy rendezvényük húsvétkor lesz, amelyen idén is hatalmas tojásvadászatra várják a látogatókat. A vadaspark húsvéti programja több évtizedes hagyománynak számít, a gyermeknap – amely egyben a vadaspark születésnapja is – szintén kiemelt ünnep.

Az idén negyvenéves Miskolci Állatkert természetes erdei környezetben fekszik, így minden évszakban más-más oldaláról mutatja meg magát a természet szépsége. A tavaszi szezonban a következő rendezvényeken várják a látogatókat: március 25-én a víz világnapja alkalmából a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara és a Mivíz Kft. közreműködésével várják programjaikra az érdeklődőket. Húsvéthétfőn a megszokott módon nyuszisimogatóval készülnek, április 22-én megrendezik a Föld napi programjukat, május 7-én pedig a madarak és fák napját, ekkor a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vendégeskedik majd az állatkertben. Május 21-én előre hozott gyermeknap lesz az állatkertben.

Ezen a tavaszon a legfőbb látványosságot minden bizonnyal a január 25-én született kis perzsa leopárd, Ramin jelenti majd, akinek az állatkert látogatói választhattak nevet. De tavasszal rendszerint csaknem minden kifutóban újszülöttek fogadják az állatkertbe érkezőket.

Hazai vizeken

Nemcsak az állatkertek, de a budapesti Tropicarium is színes programmal várja a látogatókat. Mint azt megkeresésünkre közölték, a tavaszi szezonban is több száz trópusi és tengeri faj bemutatásával várják a látogatókat. Hétköznapokon a látványetetések a honlapon feltüntetett időpontokban tekinthetők meg. Idén egy új gyermekszületésnapi programjuk is elérhető, amit a saját rendezvénytermükben tartanak, és amelynek különlegessége, hogy egyik oldalát a cápás akvárium teszi ki. Mint közölték, az alagútvacsora-program is egyre népszerűbb, ahol a vendégek a cápás alagútban fogyaszthatják el vacsorájukat.

Továbbra is az egymillió literes cápaakvárium a legnépszerűbb a kiállításon, amelybe a múlt év végén új cápa érkezett. Az új homoki tigris­cápára azóta is sokan kíváncsiak, és vele együtt három zebracápát is bemutattak.

A látogatók másik nagy kedvence a rájasimogató, amelyet teljes körű felújítás után nemrég adtak át, így sokkal nagyobb és látványosabb rájasimogató várja a látogatókat.

Nem vesztett népszerűségéből a Tropicarium egymillió literes cápaakváriuma. Fotó: Havran Zoltán

A Tisza-tavi Ökocentrumban is érdekes tavaszi programokon vehetnek részt a látogatók. Az ökocentrum egy elsősorban őshonos állatokat bemutató állatkert, egyben turisztikai látogatóközpont. Legnagyobb látványosságuk Európa legnagyobb édesvizű akváriumrendszere: az ökocentrum 2600 négyzetméter hasznos alapterületű főépülete alatt egymillió liter édesvízben, összesen nyolc tematikus medencében mutatják be a Tisza-tóra, Magyarországra, a Kárpát-medencére legjellemzőbb halfajokat, összesen mintegy harminc fajtát.

A szabadidőpark hét hektár területen terül el, egy kellemes séta során dámszarvasokkal, muflonokkal, arany­sakálokkal, pelikánokkal, hódokkal vagy akár parlagi szamarakkal is lehet találkozni. A tavaszi szezon április 1-jén kezdődik, elkezdi működését a Tutajos-tó vizes játszótér, helyére kerülnek a halászskanzen bemutatójának eszközei, kinyit a parkban található poroszlói tájház, előbújnak a teknősök.

A húsvét minden évben kiemelt látogatottságú időszak az ökocentrumban és Poroszlón, ilyenkor húsvéti kézműveskedéssel, tojásfestéssel várják a gyermekes családokat, a szabadidőparkban tojáskereső játékban lehet részt venni. Az ünnepi hangulat megteremtését minden alkalommal segíti, hogy a szabadidőparkban a nyusziudvarban megtekinthető az egyetlen magyar őshonos nyúlfajta, a magyar óriás, illetve a kisállat-simogató területén már akár idén született kisbárányokkal és kiskecskékkel is meg lehet ismerkedni közelebbről.

Borítókép: a Fővárosi Állat- és Növénykert hétvégente különleges bemutatókkal, tréningekkel várja a látogatókat (Fotó: Mirkó István)