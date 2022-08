A nagykövet és a pánszexuálisok

Már a puszta gondolatra is libabőrös lesz az ember. A francia kabinet elképesztő tettereje azért is megsüvegelendő, mert amellett, hogy pandémiás és háborús időkben, egy világválság közepén döntöttek úgy, hogy egyetlen cisznemű embert sem hagynak az út szélén. Sőt! Hárommillió euróból létrehoznak tíz újabb LMBTQ-központot is, ahol LMBTQ-rendezvényeket tartanak majd.

Persze nem mindenhol ennyire felvilágosultak. Az Amerikában konzervatív bástyának számító Michiganban például a lakosság nem értékelte kellőképpen, hogy az egyik helyi könyvtárban gombamód megszaporodtak a gyermekeknek is szóló LMBTQ-könyvek, ezért népszavazáson döntöttek az intézmény bezárásáról.

Ez az elmaradott bagázs valószínűleg még azt sem képes felfogni, hogy micsoda bátor döntés egy óvodástól, ha át szeretné alakíttatni a biológiai nemét. Egy ilyen szülő gyakorlatilag bántalmazza a gyermekét, hiszen biztos, hogy nem ismeri fel időben azokat a finom jeleket, hogy mondjuk a kisfia kislány szeretne lenni.

…

Borítókép: Elisabeth Borne (Photo by GUILLAUME SOUVANT / AFP)