Antiszemitáznak a nácimosdatók

De visszatérve a 444.hu választási beharangozójához, sikerült nekik egy ízes fasisztázást is elengedni. Idézem: „A Fidesz és az ellenzék szerint is ezen a választáson dől el a parlamenti kétharmad sorsa, ami formailag igaz ugyan, de azért ténylegesen nem ezen áll vagy bukik a magyar fasizmus, ugyanis, ha esetleg az ellenzék nyer Borsodban, a Fidesznek akkor is ott lesz a parlamentben Ritter Imre német nemzetiségi képviselő szavazata, vagy akár a Mi Hazánk képviselői.”

Így már értem, mi a bűne Siklósi Beatrixnak és vele együtt mindenkinek, aki a jelenlegi kormánypártokkal szimpatizál. Kollektív bűnösök vagyunk így együtt, a német kisebbségtől a Fidesz szavazóin át a Mi Hazánkig, mindenki fasiszta. A valódi nácik viszont menlevelet kapnak, ha a megfelelő oldalra állnak. Így volt ez 1945 után, és ma is így működik. Akkor a kisnyilasoknak csak át kellett öltözniük az Andrássy út 60.-ban az ÁVH egyenruhájába. Ma a kommunisták utódainak, a globalistáknak kell hűségesküt tenniük, és máris „jó demokratákká” válnak. Valójában viszont ugyanolyan értéktagadó, jellemtelen senkik, amilyenek a megbízóik és amilyen a sajtójuk.

…

