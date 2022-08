Európai értékek

Mindenekelőtt ezt kell látniuk:

Azaz „»Most az a dolgunk, hogy minél több oroszt kiirtsunk, mert annál kevesebb marad, akivel majd a gyermekeinknek kell végezniük« – jelentette ki Petro Vrublevszkij, Ukrajna meghatalmazott kazahsztáni nagykövete egy, feltehetően a napokban készült videófelvételen. A diplomata enyhén ittasnak tűnik, de nem annyira részegnek, hogy a szavainak ne tulajdonítsunk jelentőséget. És amit mond, sajnos alapvetően megfelel annak a politikának, amit Kijev 2014 óta a nemzeti kisebbségekkel szemben folytat – akkor is, ha a kiirtást esetleg nem szó szerint értette. Elvégre az ukrajnai oroszokat, lengyeleket, magyarokat, ruszinokat, románokat stb. nyelvtörvényekkel és erőszakos asszimilációval is meg lehet »semmisíteni«.”

Igen, nézzék meg ezt a náci ukrán gazembert, ezt a részeg ukrán disznót, aki másodállásban persze ukrán „diplomata”. Nézzék meg, és ízlelgessék mondanivalóját a kiirtandó oroszokról.

Nos, ezekkel van tele Ukrajna, ez a „határmenti” vidék. Ilyen náci lumpemprolikkal. Ilyen az Azov ezredük, ilyenek a diplomatáik. Az elnökük meg az amerikaiak ügynöke – mi más is lehetne?

Ilyenek készítik a naponta bővülő halállistákat, amelyre legutóbb felkerült Roger Waters, a Pink Floyd énekese, legendája is. (Most már, hogy Nyikita Mihalkov és Waters is rajta van, kifejezetten megtisztelő, hogy én is ott lehetek közöttük. Tisztességes ember ma már muszáj, hogy rajta legyen az ukrán nácik halállistáján.)

Nézegessék, ízlelgesség ezt az ukrán rohadékot.

Igen, ezekért kell(ene) Európának megfagynia és lepusztulnia. Állítólag. Nézegessék és hallgassák. Közben jusson eszükbe, hogy amikor a magyar miniszterelnök a „faj” szót használja teljesen egyértelműen, és a szöveg egészéből cáfolhatatlanul a kulturális különbségek értelmében, akkor Brüsszeltől Washingtonig nácizmust ordítoznak a farizeus és idióta gazemberek.

De ennek az ukrán náci lumpenprolinak a szavai visszhangtalanok maradnak majd. Brüsszeltől Washingtonig. És persze a „független-objektív sajtóban” is.

Ugyanis ahogy annak idején semmi szükség nem volt zsidókra az antiszemitizmushoz, úgy ma semmi szükség nincs rasszistákra és antiszemitákra a rasszistázáshoz és antiszemitázáshoz. És nácikra a nácizáshoz. Ahol pedig minden tele van nácikkal, mint például Ukrajna, ott a „független-objektívok” meg a politika félrenéz Brüsszeltől Washingtonig.

Ott a nácik átlényegülnek „szabadságharcosokká” meg az „európai értékek védelmezőivé”. És arról delirálnak, miszerint Putyin nagy félelme, hogy majd ezek létrehoznak Ukrajnában egy olyan nagyszerű, „nyugati és európai értékeken” nyugvó rendszert, amely vonzó példa lesz az oroszoknak.

Ó, hát persze!

Amúgy valaki álljon már elő, és sorolja fel végre azokat a fantasztikus nyugati értékeket, amelyekért érdemes lenne bármit is tenni. Nem hogy meghalni, de pusztán élni. Nos? Ki kezdi? Tóta W.? És mi kerül a lista elejére? Egy vadonatúj betű az LMBTQ sorban? Vagy a magukat nedves rongyocskával törölgető, mécsesnél melegedő, tökéletesen elhülyült németek?

Vagy ez az ukrán „diplomata”? Tényleg felvesszük a nyugati értékek sorába az összes orosz kiirtását?

És ha már az Egyesült Államok egyik – állítólag – nagyon népszerű „humoristája” arról értekezett a minap a „független-objektívok” nagy örömére, miszerint vajon milyen íze van Orbán hátsójának (a Fox News valóban nagyon népszerű műsorvezetőjének tette fel ízléses kérdését), akkor hadd kérdezzem már meg Európa elmebeteg és gazember vezetőitől: milyen íze van Washington hátsófelének?

És tényleg érdemes azért elárulni és tönkretenni Európát?

Vagy ezért az ukrán náciért?

Milyen vastag a bőr a ti pofátokon?

Borítókép: Petro Vrublevszkij (Forrás: Facebook)