A kasztráló gyermekorvos, a genderprofesszor és a nagy talány + videó

Az alkotást, amelynek címe What is a woman? – amit magyarul esetlenül a Mi a nő? (esetleg: Ki számít nőnek?) kérdésre lehetne lefordítani – Justin Folk jegyzi rendezőként és producerként a már említett Matt Walsh főszereplésével, és pontosan a címben megfogalmazott tematikát vizsgálja. Már maga a témakör is banálisnak hat, csakhogy a kérdést körbejáró riporternek azzal kell szembesülnie, hogy szinte senki nem mer konkrét választ adni a kérdésre, illetve a válasz inkább a kérdés kikerüléseként, elkenéseként hat. A genderőrület felkent papjai szerint ugyanis bárki lehet nő, aki ezt állítja magáról, ami abszurd és megoldhatatlannak tűnő helyzeteket eredményez. A dokumentumfilm alapkonfliktusa tehát egy egyszerű kérdés, amire még sosem volt ilyen bonyolult választ találni.

Kasztráló gyermekorvos

– Az egyik gyógyszert, amelyet a nemváltáshoz használnak, a leuprorelint kémiai kasztrációhoz is alkalmazzák a szexuális bűnelkövetők körében, ugye? – kérdezte Matt Walsh író, kommentátor, a The Daily Wire című online hírportál rovatvezetője legújabb dokumentumfilmjében egy amerikai gyermekorvostól. Az interjú ezen pontján Michelle Forcier doktornő felvetette, hogy legszívesebben otthagyná a beszélgetést, ami nem csoda, ugyanis eddigre már a nézők számára is kiderült, hogy ő maga elkötelezett a gyermekek nemváltoztatása, tranzíciója mellett.

A doktornő síkra száll azon gondolat mellett – amely a hazai baloldal szerint nem is létezik –, hogy már kisgyermekkorban arra kell kondicionálni a pácienseket, hogy a gender nincs kőbe vésve, fiúkból lányok és lányokból fiúk lehetnek. Ebben segítenek az úgynevezett pubertásblokkoló „csodaszerek”, amelyek a serdülőknél leállítják a férfivá és nővé érés folyamatát, hatásuk a gyermekorvos szerint teljesen visszafordítható. Ennek némileg ellentmond, hogy az egyik ilyen pubertásblokkolót kémiai kasztrációhoz használják, ráadásul súlyos mellékhatásai vannak. A gyermekek pedig, akiken alkalmazzák, kísérleti patkányok – derül ki a dokumentumfilmből.

Részlet az alkotásból:

A genderprofesszor

– Mi a nő, hogyan tudná definiálni? – hangzik el a kérdés számtalanszor Walsh szájából. A legviccesebb választ talán Patrick Grazanka, a Tennesse-i Egyetem genderprofesszora adta, aki nem is tudott mit mondani, előbb lefagyott, aztán megsértődött. A riporter végül azzal piszkálta fel a társadalomtudóst, hogy azt mondta, ha már az egyetemen „női tanulmányok” (woman studies) témában oktat, akkor talán azzal kellene kezdeni egy szemesztert, hogy tisztázza a diákokkal: mi a nő? Talán nem nagy gond, ha eláruljuk, hogy a riporter nem járt sikerrel, a válasz ugyanis az lett, hogy a nő az nő.

A dokumentumfilm során több alkalommal is bemutatják a készítők, hogy mennyire abszurd, milyen súlyos következményekkel jár és milyen visszaélésekre ad lehetőséget, hogy valaki bemondásra nővé vagy férfivá avanzsálhat.

A dokumentumfilmben felvillantják a nők között versenyző transznők problémáját, egy fiatal hölgy például arra panaszkodik, hogy hiába edz keményen, esélye sincs a pubertáson átesett, emiatt erősebb, izmosabb, magasabb transz ellenfelei ellen. De felbukkan egy kanadai apa története, aki börtönbe került, mivel ellenezte a 13 éves lánya nemváltását. Egy másik jelenetben pedig kétségbeesett anyák reklamálnak egy fürdőben, ahol egy magát nőnek mondó meztelen férfi mászkált pucéran, közszemlére téve a nemi szervét a női öltözőben, ahol kislányok és anyák együtt tartózkodtak.

Konzervatívok

A film egyik legérdekesebb pontja, amikor Matt Walsh ellátogat Kenyába, a maszájokhoz, akik még megtartottak valamennyit a józan eszükből, és csak mosolyogni tudnak az egész témakörön.

– Mi történik, ha valaki nem binárisnak mondja magát? – kérdezte a tolmácson keresztül Walsh a törzsfőnököt, és a fordítónak el kellett gondolkoznia, hogy hogyan is mondja azt maszájul, hogy „nem bináris”. – Úgy érti, hogy olyan személy, aki se nem férfi, se nem nő? – próbálta kivágni magát a fordító, mire Walsh bólintott. – Ilyet még sosem láttunk – válaszolt a törzsfőnök. A maszájok láthatóan jól mulattak azon is, amikor a riporter arról magyarázott nekik, hogy „az én országomban állandóan azt hallom, hogy valaki azt állítja magáról: én egy nő vagyok férfitestbe zárva”.

– Egy nő tud szülni, a férfi pedig nem – adta meg a megfejtést a dokumentumfilm címében szereplő kérdésre a maszáj törzs egyik női tagja.

A filmben epizódszerep jut Jordan Peterson világhírű kanadai pszichológusnak is, aki a kérdésre, hogy „mi a nő?”, frappánsan csak annyit mond Walshnak: „Vegyél el egyet feleségül, és derítsd ki te magad!”

A dokumentumfilmet jelenleg csak angolul lehet megtekinteni, egyelőre magyar felirat nélkül, például ide kattintva, ahol a lejátszás gomb megnyomásával és egy-két további kattintással már indul is.