A fake news új mértékegysége: Telex

Az is kiderült, hogy a Telex közben módosította a címet, de abban sem volt köszönet, a lényegen nem változtattak. A „2010 óta kicsit Rákosi Mátyás jellegű a hangulat” megfogalmazás csak tovább borzolta Thorpe kedélyállapotát, a posztjában nem is finomkodott. – Még hasonlót sem állítottam, és igen sérelmesnek érzem, hogy ekkora badarságot adnak a számba. Megkértem a Telexet, hogy ezt a kis írásomat közölje a honlapján. A kollégák azonban úgy látják, hogy nem követtek el hibát a címadásnál. Most indítsak helyreigazítási pert? – tette fel a kérdést és meg is válaszolta: jogászkodás helyett inkább a nyilvánosság elé tárta az esetet.

Jól tette. A saját szakmai tisztessége és a magyar közvélemény miatt is helyesen járt el. Az ilyen gátlástalan hazudozókkal szemben a direkt kommunikáció a leghatékonyabb módszer, magyarán minden esetben rögtön a nyilvánosság elé kell tárni az igazságot.

A Telex ismét igazolta, amit eddig is tudtunk, hogy a hangzatos kinyilatkoztatásoknak a függetlenségről, az objektivitásról, na meg a szakmaiságról, semmilyen valóságalapjuk nincs. Most ráadásul a máskor általuk is gyakran hivatkozott „etalon”, a BBC egyik munkatársát akarták eszközként használni a globalista megbízóik által diktált propaganda-hadjáratukban. De ezúttal elvétették a tempót, mert az egyébként kormánykritikus Nick Thorpe nem volt hajlandó eljátszani a neki szánt szerepet, hogy a szájába adják a szokásos diktatúrázás legújabb, az eddigieknél is bornírtabb, demagóg változatát.

A brit zsurnaliszta úgy zárta a posztját: egyetért Orbán Viktorral abban, hogy ha a világ egymással élesen szemben álló tömbökre oszlik, az káros Magyarországnak.

– De azt hiszem, a tömbök szembenállása Magyarországon belül még károsabb – tette hozzá.

Nem vitatva a szekértábor-logika kártékony hatásait, fontos megállapítani azt is, amit Thorpe kolléga talán most, a telexes „kalandja” után maga is kezd megérteni: értelmes párbeszéd, netán közös országépítés nem lehetséges olyanokkal, akik egy másik koordináta-rendszerben gondolkodnak, mert külföldi zsoldban állnak, és nem magyar szempontok vezérlik őket.

Borítókép: Nick Thorpe a Telexnek adott interjút (Forrás: YouTube)