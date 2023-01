Ismét diktatúrát, önkényt emleget a baloldal

Ugyan még három hét sem telt el a 2023-as esztendőből, nem ez az első alkalom idén, hogy a baloldalt rémlátomás gyötri a kormánnyal kapcsolatban. Legutóbb január 6-án Márki-Zay Péter az Indexnek például azt mondta,

Amíg a gyermekeimet nem fenyegetik Putyin bombái, amikor elküldjük őket a boltba, amíg az Orbán-rendszer kritikusait még nem lövik le az utcán, nem mérgezik novicsokkal, és nem zárják börtönbe, addig nem szabad elmenekülnünk ebből az országból.

Egy nappal korábban pedig Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke közösségi oldalán tett közzé egy, a Telex cikkéhez hasonló retorikát megütő bejegyzést.

A politikus ebben arról írt, hogy a Fidesz tönkrement és fasiszta bűnszövetkezet lett.

„Tönkremehet valaki úgy is és akkor is, ha ezt még nem tudja, mi több, ha esetleg még más se látja azt. Mert nem feltétlenül akkor megy valami tönkre, ha darabjaira hullik, hanem akkor, amikor már nem teljesíti létezésének értelmet adó feladatát” – írta a pártvezér. „Uralkodtak a mi környékünkön náluk aljasabb rendszerek is. Ideig-óráig. De nem lehet túljárni a történelem eszén” – fogalmazott. Gyurcsány Ferenc úgy folytatta, hogy jó néhány ellenzéki párt is tönkremehet, és az ő esetükben is lehet az a helyzet, hogy látszólag még vannak, de valójában már nincsenek, hiszen mint írta, a vegetálás nem egyenlő az élettel.