Megdöbbentő hírt közölt Gulyás Márton a rajongóival

Elég csak végigfutni a díjazottak listáján, azonnal kialakul egy kép arról, hogy milyen politikai irányultságú újságírók köréből kerülnek ki a győztesek. A most kitüntetettek között is ott van Gulyáson kívül az a Martin József, aki 1982 és 1986 között a Magyar Nemzet moszkvai tudósítója volt, és a rendszerváltás előtti írásaiban a többi között Leonyid Brezsnyev két utódját is szervilis módon magasztalta.

Mindenesetre szívből gratulálunk Gulyás Mártonnak az elismeréshez.

A dolog érdekessége, hogy szintén a napokban egy maratoni, hatórás interjút tartottak a Partizán csatornán, ahol Gulyás Mártont is lehetett kérdezni A baloldali műsorvezető kérdésre válaszolva elmondta, hogy a bevételeik jelentős részét adományok és különböző nemzetközi pályázatok adják. Az egyik kérdező felvetette, hogy Sorostól is kaptak-e támogatást, mire Gulyás úgy reagált: „tőle így konkrétan nem”, de mint mondta, kaptak olyan pénzeket is, amelyek Soroshoz köthetők – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

– Tehát végső soron ott van a sor végén Soros György is, ezt kár eltagadni – mondta a műsorvezető.

Ha ez nem lenne elég, újabb megdöbbentő hír érkezett, miszerint Gulyás Márton ösztöndíjasként fog hosszabb ideig az Egyesült Államokban tapasztalatot szerezni.

Mint írta: „Hamarosan felszállok egy New Yorkba tartó gépre, hogy megkezdjem a többhetes kint tartózkodásomat az Egyesült Államokban. Ösztöndíjjal leszek kint, amelyet az USA kormányától kaptam.”