Kár lenne tagadni – mondta Soros György támogatásáról Gulyás Márton

Dollárok és eurók

Mint azt a Magyar Nemzet is megírta, a XXI. Század Intézet elemzése szerint a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány a Partizán hivatalos Facebook-oldalán már 2021 végén közölte: a German Marshall Fund meghívásos pályázatán 15 ezer dolláros, valamint hogy a The Foundation for Democracy and Pluralism meghívásos pályázatán kétszázezer eurós díjazásban részesültek. Az intézet szerint a Partizán által közölt adatokból világosan kiolvasható, hogy bár a költségvetésüket illetően a kisebb és nagyobb összegű, közelebbről meg nem nevezett forrású magánadományok dominálnak, a külföldi kormányzati és nem kormányzati forrásokból érkező támogatások nagyságrendjüket tekintve minimum megközelítik ezeket.