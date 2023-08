Egri Viktor páros lábbal szállt bele a magyar válogatott atlétákba

Azt már megszoktuk, hogy a most zajló atlétikai világbajnokságot a baloldal se lenyelni, se kiköpni nem tudja, ezért lépten nyomon támadja. Be kell vallani, hogy nehéz helyzetben vannak a fröcsögő baloldali megmondóemberek, újságírók, politikusok, mert bizony a vb óriási siker. Egy ország szorított Halász Bencének, hogy minél fényesebb érmet nyerjen hazánknak. De mindannyiunk szívét megdobogtatták a hétpróbázó lányok is, akik mindent megtetettek a sikerért, és alázattal, szemükben könnyekkel nyilatkozták, hogy ilyen fantasztikus szurkolók előtt hatalmas motivációval küzdöttek. De a Fradi fiatal atlétája, Molnár Attila is belopta magát a magyarok szívébe, hiszen túl azon, hogy feszegette a saját határait, még azt is nyilatkozta, hogy az utolsó százon nem ő futott, hanem mi, magyarok.

Talán pont ez verte ki a biztosítékot Egri Viktornál, az ATV műsorvezetőjénél, mert az egykori sportriporter (!) a következőt bírta kiírni a Twitter-oldalára:

„Hugues Fabrice Zango hármasugrásban aratott győzelme után Magyarország visszacsúszott az atlétikai vb-k örök éremtáblázatán a 77. helyre. Burkina Fasó megelőzte. (Ezt nem azért írtam, hogy érzékeltessem, mennyire indokolt volt ennyi pénzért vb-t vállalni.) De mégis.”