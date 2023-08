Az öt legjobb Leonardo DiCaprio-film – Titanic + videó

A Leonardo DiCaprio filmjeit bemutató sorozatunkban elérkeztünk a bronzérmes alkotáshoz. Idézzük fel, eddig milyen alkotások szerepeltek a mini toplistánkon, az ötödik helyet a Steven Spielerg által készített Kapj el, ha tudsz (Catch Me If You Can) című film szerezte meg, míg a negyedik pozícióban Scorsese mozija a Viharsziget (Shutter Island) végzett. A képzeletbeli dobogónk harmadik fokára egy igazi klasszikus, minden idők egyik leglátványosabb mozija, a Titanic lépett fel.

3. Titanic (1997)

A katasztrófafilmbe ágyazott romantikus drámát a látványos filmek mestere, a háromszoros Oscar-díjas kanadai rendező James Cameron rendezte, aki olyan klasszikus filmeket készített, mint például a Terminátor / A Halálosztó (The Terminator, 1984), A bolygó neve: Halál (Aliens, 1986), A mélység titka (The Abyss, 1989), Terminátor 2. – Az ítélet napja (Terminator 2: Judgment Day, 1991), True Lies – Két tűz között (True Lies, 1994), Avatar (2009) vagy éppen az Avatar: A víz útja (Avatar: The Way of Water, 2022). Az új évezred első felében víz alatt forgatott dokumentumfilmeket készítetett a Bismarck nevű német csatahajóról, illetve egy IMAX térhatású filmet Ghost of the Abyss címmel.

Egy kis történelem

Az RMS Titanic brit Olympic osztályú utasszállító hajó korának egyik legnagyobb utasszállító luxus óceánjárója volt. Elsüllyeszthetetlennek tartott rekeszes hajótörzzsel rendelkezett. A Titanicot egy óceánjáró hármas második hajójaként tervezték „testvérhajóival” heti három járat kiszolgálására és a transzatlanti forgalom dominálására, a White Star Line társaság számára.

Fotó: Wikipédia

A Harland and Wolff hajógyárban építették az észak-írországi Belfastban. 1912. április 10-én hagyta el Southampton kikötőjét a legendás hajó, és indult el New Yorkba. 1912. április 14-én éjjel történt a tragédia, és április 15-én hajnal 2.20-kor elnyelte az óceán – írja a Wikipédia. Érdekesség: 1912-ben 7,5 millió dollárból épült a Titanic, amely a film készítésének időpontjában nagyjából 150 millió dollárnak felelt meg.

A mozi

A film a Titanic katasztrófáját meséli el egy nagyon erős fikciós romantikus szállal megerősítve. A legendás hajón játszódik a történet, ahol egymásba szeret két fiatal, a jómódú Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) és a szegény, csavargó művész Jack Dawson (Leonardo DiCaprio). A hajó katasztrófájával párhuzamosan láthatjuk ezt a szerelmi szálat, ami azért hordoz magában feszültséget, mert Rose az édesanyjával és a meglehetősen durva és öntelt vőlegényével Caledon Hockley-val, (Billy Zane) utazik a hajón. Rose lázad, mert nem akar férjhez menni Caledonhoz, öngyilkos akar lenni, de Jack megmenti őt, majd rájönnek arra, hogy mennyire összeillenek és annak rendje és módja szerint egymásba szeretnek.

A Titanic című film 25. évfordulójára készült változat plakátja - Fotó: InterCom

A konfliktus tehát Caledon és Jack között pattanásig feszül. A történet végét ismerjük, a Titanic jéghegynek ütközik, a fiatalok szerelme így nem tud beteljesedni. Duplán szomorú lenne így a befejezés, de mégsem ez az érzésünk, hiszen a zseniális forgatókönyvnek köszönhetően az egész sztorit az idős Rose (Gloria Stuart) meséli el, egyfajta feloldást nyújtva, keretbe foglalva a mozit. A Titanic sodró lendületű mozi, egyetlen pillanatra sem engedi el a néző figyelmét, sokak szerint a romantikus szál nagyon erős, túlzó. Az azonban egész biztos, hogy a nézőknél és a szakmánál is betalált Cameron ezzel az alkotással. Idén februárban a mozi 25. évfordulóját ünneplendő, James Cameron többszörös Oscar-díjas filmje felújított változatban, 3D-ben és HFR-ben kerül ismét a mozikba.

Szédületes rekordok

Tizennégy Oscar-díjra jelölték a filmet, amiből tizenegyet el is hódított, köztük a legjobb filmnek járó díjat. A Titanic tartja a legtöbb Oscar-díjat nyerő film rekordját megosztva a Ben-Hurral (1959) és A Gyűrűk Ura: A király visszatérrel (The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003). Illetve a titanic tartja a legtöbb Oscar-jelölést kiérdemlő alkotás címét is, az 1950-es Mindent Éváról (All About Eve) című filmmel megosztva. Ha pedig a nézettségi listákat vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy bár már a nyitó hétvégéjén is jól szerepelt, csak a következő évben bizonyított igazán a jegyeladások terén. 15 hetet töltött a jegyeladási lista élén, ennél többször csupán az E.T.-nek (E.T. the Extra-Terrestrial) sikerült győzedelmeskednie, Spielberg klasszikusa 1982-ben 16 hétig vezette ezt a listát. Az eredetileg tervezett költségvetés kétszeresét emésztette fel a forgatás, így a 20th Century Fox kénytelen volt a rivális stúdiót, a Paramount Picturest is bevonni a munkálatokba.