Molnár Áront átjárta a szeretet, majd mindenkibe belerúgott

Vasvári Vivient, egy többgyermekes családanyát egy vérlázítóan undorító videóban alázta meg, csak mert kulturáltan elmondta a véleményét a Voks 2025 szavazásról és Ukrajna uniós csatlakozásáról, és az nem egyezett a saját táborának véleményével. Amikor pedig a férje kiállt Vasvári mellett, Molnár Áron további gyűlöletcunamit zúdított a családra, ami ezután halálos fenyegetéseket is kapott. Magyar Péter rajongója egyébként Novák Katalin volt köztársasági elnököt is többször próbálta meggyalázni, de több jobboldali személyre, közszereplőre is ráküldte a támogatóit.