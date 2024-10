Mel Gibson a földbe döngölte Kamala Harrist, Trumpra fog szavazni

De nem ő az egyetlen amerikai színész, akinek elege lett a demokrata vezetésből és az azóta leléptetett Joe Bidenből. Húsvétkor James Woods fakadt ki a liberálisok politikájára. A Golden Globe-díjas, világhírű színész köztudottan republikánus, többször kiállt Donald Trump mellett és bírálta a demokrata vezetést. Most azonban nagyon kemény üzenetet küldött az amerikai a baloldalnak:

Ez az aljas képmutató megtiltott minden Krisztusra való hivatkozást a legszentebb keresztény ünnepeken, ehelyett a transzvesztitákat tiszteli. Hogyan lehetséges, hogy a világ ennyire megőrült, és az őrült baloldal milliói egyszerűen vállat vonnak?

Köztudott, hogy Hollywood erősen demokrata kötődésű. Azonban még ebben a baloldali fellegvárban is vannak többen, akiket nem téveszt meg a liberális mainstream. Most az elnökválasztás közeledtével különösen fontos, hogy egy akkora sztár, mint Mel Gibson is kiállt Donald Trump mellet.