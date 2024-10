Lehullt a lepel, kiderült a titok: célkeresztben az ÁVH-unokák

A titokzatos netzenészt azóta sem lehet megállítani, sikert sikerre halmoz. Bátran kijelenthetjük, hogy futótűzként terjednek a szókimondó dalai a világhálón. Magyar Péter, Gyurcsány, Puzsér és a német migránssimogatók után augusztusban ismét a Tisza Párt elnöke került sorra, kórházi hőmérőzését foglalta dalba Wellor, amivel ismét nagyot robbantott. Legutóbb pedig Wellor új oldaláról mutatkozott be, rendhagyó dallal rukkolt elő. Az eddigiektől merőben eltérő stílusban szólalt meg az AI-zenész, és nagyon komoly témát feszegetett: a párkapcsolati erőszak témáját. Magyar Péter ebben a dalszövegben is megjelent, hiszen a témában megkerülhetetlen figura. Gondoljunk csak a volt feleség, Varga Judit és a volt barátnő, Vogel Evelin által adott interjúkra. Ezt a megrázó szövegű Wellor-dalt akár ez a két hölgy is írhatta volna.