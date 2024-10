Nagy lehet a baj, Lendvai Ildikó megnyomta a vészcsengőt

A szocik egykori nagyasszonya hű partizánként mindig maradéktalanul elvégzi a rá rótt feladatot. Most valószínűsíthető, hogy azt kapta ukázba, hogy tovább pörgesse a baloldali mantrát, miszerint a Fidesz megrogyott, mélyponton van, és már csak egy lépes hiányzik a bukásához. A következőket írta a Népszavában publikált véleménycikkében: „Mert igaz ugyan, hogy kormányoknak, rendszereknek elsősorban gazdasági és szociális válságok vagy kézzelfogható, direkt politikai bajok vetnek véget, de az is igaz, hogy ezeket az adott rezsim erkölcsi összeomlása teszi véglegessé. A politikai forradalmakat morális forradalmak, lázadások előzik meg. A kormányváltó erők is a hatalom valamilyen erkölcsi vétségével legitimálják szándékukat.(…) A morális lázadás nem csillapul. Nem csillapítható.”