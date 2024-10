A pokolban égetné el Orbán Viktort a szakállas izlandi író

Önök ismerik Jón Kalman Stefánssont? Nem? Pedig ő egy ismert izlandi költő, író. Idén Stefánsson úr volt a budapesti nemzetközi könyvfesztivál díszvendége. Valljuk be, nem vagyunk annyira otthon a kortárs izlandi irodalomban. Azonban az említett úr most tett róla, hogy el is forduljunk tőle egy örök életre. Egy ilyen könyvfesztivál az olvasás népszerűsítése mellett arról is szól, hogy jelesül a meghívott díszvendég bemutatja a hazája kortárs irodalmát, ráirányítva a figyelmet egyes művekre, szerzőkre. Nos, Jón Kalman Stefánsson nem így cselekedett. Magasról tett az irodalomra és a hazájára is, kőkeményen beleszállt Orbán Viktorba.