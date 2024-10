Gréczy Zsolt szerelmet vallott Gyurcsánynak, ismét a kezét használta

Túlfűtött mozgalmi hevületében időről időre megjelentet egy véleménycikket vagy egy posztot Facebook-oldalán, ahol főnökének, Gyurcsány Ferencnek a segítségére siet, és jó bolsevik módjára ömlengő dicshimnuszt zeng a „kedves vezető” nagyságáról.

Most is ez történt, ezúttal is a kezét használta, mint anno, de most billentyűt ragadott és a Népszavában publikált cikkében a következőt írta:

„Gyurcsány Ferenc kormányzása idején Magyarországon demokrácia volt. Nem ültettek pártkatonákat független intézmények élére, az ellenzék jogai csorbítatlanok voltak az Országgyűlésben, szerepeltek az akkor még valóban közszolgálati médiában. (…)”