Fodor Gábor nagyon keményen kiosztotta Ursula von der Leyent

Mindeközben a baloldali kánon természetesen kórusban énekelte, egymást túllicitálva, hogy Európa Orbán ellen fordult, a magyar miniszterelnök napjai meg vannak számlálva. De azért volt józan hang is a liberális oldalon. Fodor Gábor ekképp értékelte a strasbourgi eseményeket:

(…) Ennek kiemelkedő megnyilvánulását jelentette Ursula von der Leyen bizottsági elnök asszony felszólalása, aki, kétségkívül példátlan módon, a szerepe adta lehetőség határait átlépve, súlyos kritikát fogalmazott meg hazánk kormányával kapcsolatban. Tette ezt úgy, hogy első elnökségét annak az Orbán Viktornak is köszönhette, aki Manfred Weberrel szemben mellé állt és hétgyermekes konzervatív hölgyként még példaként is beszélt róla pár évvel ezelőtt. (…) ma hiányzik a politikai vezetés az unióban, nincs olyan tekintélyes politikus, mint Angela Merkel volt, aki akart és tudott kompromisszumokat kötni. Ő ezekben a megállapodásokban a különutas Magyarországnak is mindig talált helyet.(…)"