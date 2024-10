Orbán Viktor bevette Strasbourgot

A magyar miniszterelnök a felszólalásában megoldási javaslatokat kínált az olyan Európa-szintű kihívásokra, mint a migráció, a schengeni térség, a gazdasági visszaesés. Orbán Viktor igyekezett volna az EU vezetőivel ezekről a kihívásokról érdemi párbeszédet folytatni, azonban Manfred Weber és Ursula von der Leyen személyeskedéssel, gyűlölködéssel reagált

– emelte ki Both Hunor, majd hozzátette:

A magyar miniszterelnöktől persze erre a hangnemre is megkapták a megfelelő választ.

Az elemző véleménye szerint Ursula von der Leyen és Manfred Weber számára fájó azt beismerni, hogy az elmúlt évtizedben egyetlen kulcsfontosságú, történelmi kihívásra sem tudtak megfelelő megoldást kínálni, és az Európai Uniót egy sóhivatallá züllesztették. Kiemelte: legyen szó a migrációról, a háborúról, a világjárványról vagy a gazdasági visszaesésről, mindenben kudarcot vallottak.

Elég csak szétnézni Európában: több mint két és fél éve nincs béke Ukrajnában, és mindkét EU-s vezető elmondta, hogy tovább akarják önteni a pénzt és fegyvert ebbe a végeláthatlan véres konfliktusba

– mutatott rá az elemző, majd folytatta: – A migrációt csak ösztönözni képesek a Manfred Weber által nagy sikernek beállított migrációs paktummal. A valóság azonban szembejön. Hetente lehet ugyanis olyan eseteket olvasni Nyugat-Európából, mint a 19 éves párizsi diáklány esete, akit a gyanú szerint egy korábban már egy másik nemi erőszak miatt elítélt migráns erőszakolt és ölt meg. Vajon az ő szülei is egyetértenek Weber migrációs sikerpropagandájával? Ez az eset is igazolja a magyar miniszterelnök Strasbourg-ban elmondott szavait, amely szerint az illegális migráció Európában az antiszemitizmust, a nők elleni erőszakot és a homofóbia erősödését eredményezte.

És hogy ez mennyire így van, jól bizonyítja a Századvég Európa-projektjének vonatkozó közvélemény-kutatási eredményei, hiszen ebből kiderül, hogy a migrációval érintett nyugati országokban az emberek hatvan százaléka gondol negatív jelenségként a migrációra, és több mint hetven százalék egyetért a határellenőrzés szigorításával.

Both Hunor szerint olyan szintű az elégedetlenség és a biztonsági fenyegetés a migráció következtében, hogy az EU egyik fő vívmánya, a schengeni térség már szétesőben van, a baloldali vezetésű Németország is visszavezette a határellenőrzést. Erről is beszélt Orbán Viktor az Európai Parlamentben.

A bizottság elnöke és a néppárt vezetője nem akart tárgyalni arról, amivel a magyar miniszterelnök szembesítette őket, hogy Európa leszakadt a globális gazdasági versenyben. És miközben nyakló nélkül öntik a pénzt egy véres háborúba, és csak a zöldátállást tartják szem előtt, Európa növekedési üteme elmaradt az USA-hoz és Kínához képest. A magyar miniszterelnök elmondta: november 8-án Budapesten egy versenyképességi paktum elfogadására tesz majd javaslatot

– hívta fel a figyelmet az elemző, majd végezetül elmondta: – Ursula von der Leyen és Manfred Weber ezekről a problémákról nem akartak beszélni, mert a fenti kudarcok jelentős részben az ő hibás politikájuknak köszönhetők. Párbeszéd, magyarázat helyett csak fröcsögő gyűlöletre futotta tőlük. Ez egyszerűbb, mint elismerni, hogy a király(nő) rég meztelen.