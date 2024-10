Cseh Katalint ismét rászabadítják a magyarokra

Most bebizonyosodott, hogy a magyar választók bizalmát már elvesztett Momentum vezető politikusai nem hagynak fel a hazánk ellen az elmúlt években folytatott akciókkal. Az is jól látható, hogy Donáth Anna és Cseh Katalin igazi megbízói nem a magyar emberek, hanem a nemzetközi liberális elit, ahol továbbra is számítanak rájuk a Magyarország elleni áskálódásban. Fekete-Győr döntése pedig azt is bizonyítja, hogy egy olyan bukott politikus, mint Cseh Katalin, immár a magyar parlamentben is folytathatja aknamunkáját.