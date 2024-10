Tombol az Orbán-gyűlölet: Farkasházy Tivadar behódolt Magyar Péternek

Farkasházynak és a többi véresszájú baloldali megmondóembernek gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy ki, csak már váltsa le végre Orbán Viktor. Ilyen a baloldal által tudatosan megtervezett jövő. A gyűlölet szava ez, nincsenek érvek, csak fröcsögés.

Engedjék meg, hogy Pilhál Tamás kollégám egyik írásából idézzek, mert ettől pontosabban nem lehet megfogalmazni, hogy milyen emberek is a Farkasházy-félék.

„A tapsról nekem valamiért az a konzervtaps meg műröhögés jut eszembe, amit a Heti Hetesben toltak a hét „nagyágyú” szövegei alá. Akkor még magas lovon ültek Tivadarék. Akkor (is) gúnyolódtak a keresztényeken, kiröhögték a nemzeti érzésű embereket minden héten. Gátlástalanul hazudoztak, és mentegették Gyurcsányék bűneit. Nem ismertek igazságot, méltányosságot, józanságot. Csak röhögtek és röhögtek. Ám egyszer minden inga visszaleng. S most, hogy a Farkasházyk ott vannak, ahol mindig is a helyük lett volna, a süllyesztőben, mi még csak nem is röhögünk rajtuk, csak szánakozva csóváljuk a fejünket. Aztán unottan lapozunk.”