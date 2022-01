Dizájn és tartalom – Malom és kacsa

Jómagam is kifejezetten azért látogattam első ízben Tatára, hogy itt is megízleljem főztjét, amivel már lenyűgözött a Babelben és a Baldaszti’s Kitchenben is. (Az időközben megszűnt Tanti étterembe sajnos csak távozása után jutottam el.) A Babelben ettem a talán legemlékezetesebb halászléátiratot 2008 őszén, a Baldaszti’s Kitchenben pedig 2012 nyarán az egyik legjobb csokoládés desszertet.

Tavaly ősszel is a Platán kedvéért utaztunk turnétársammal Tatára, sajnos csak a kávézóban tudtunk helyet foglalni, egy délelőtti időpontra, de a katartikus sütemények jelentős kárpótlást nyújtottak.

Akkor még nem tudtuk, csak sejtettük, hogy egy kiemelkedő ebéd is vár ránk, ugyanis körbenézve a világhálón tatai helyek felkutatása céljából beleakadtunk a Malom és kacsa nevű étterem ételfotóiba, amelyek hamar meggyőztek.

A vendéglő a gyönyörűen felújított Kalló malom mellett, az Öreg-tó partján működik egy komplexum részeként, amely egyben rendezvényház, lakosztály, bisztró és kávézó. A beltér elegáns, hangulatos, mi az ablaküveggel körbevett téli teraszon ültünk, ahonnan a kilátás ugyanolyan pazar, mint az igényes teraszról. Az asztalon élő kaktusz, só- és borsdaráló, olívaolaj és balzsamecet.

Mint a honlapról megtudhatjuk, a séf a húszéves szakmai múlttal és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező Tóth Tivadar, aki maga termeszti fűszereit, és szereti felkutatni a legjobb kistermelői alapanyagokat. Szépen kidolgozott magyar és nemzetközi fogásokat kínálnak, így többek között házi krémtriót, azaz humuszt, vöröslencse- ill. padlizsánkrémet kerti zöldségekkel, bagettel, szezonális rizottót répaolajjal és parmezánropogóssal, lassan sült marhapofát zöldborsókrémmel, karamellizált zöldségekkel, burgonyával, rozmaring jus-vel, rosé kacsamellet paszternák gratinnel, lilakáposztával és vörösboros jus-vel, konfitált kacsazúzát és -szívet sült hagymás mustármártással és pirított burgonyagombóccal, virágzó madártejet és chia-pudingot.

Több mint félszáz, gonddal összeválogatott magyar bort tartanak, amelyek többségét decire is kimérik. A nagyipari sörök mellett tartanak kézműves tételeket is a zirci apátsági manufaktúrából. A töményválaszték is igényes, egyes párlatok mellé adnak rövid, informatív leírást is az adott nedű receptúrájáról, ízbeli jellegzetességeiről és/vagy nemzetközi eredményeiről. Az itallapról azt is megtudhatjuk, hogy kóstolható náluk az Opera elnevezésű magyar gin, amely 224 prémium gin közül egy világversenyen a 4. helyezést érte el.

Az árak értékarányosak. Előételek 1890 és 3590, levesek 1390 és 1790, főételek 3190 és 8990, desszertek 1490 és 1690 forint között kaphatók.

A kiszolgálás udvarias, szívélyes.

Rendeltünk burger triót, kacsamájbrullée-t brióssal, házi pikáns fügével és lilahagymalekvárral, valamint csokitortát. A burger trióban nemcsak az ízesítést variálták, hanem a remek, helyben sültnek tűnő buciba kerülő alapanyagot is. Az egyik klasszikus, marhahúsos volt, a másik pulled pork, a harmadik pedig kacsamájas. Mindhármat meggyőzőnek ítéltük, akárcsak a jó állagú, jó ízű, szépen tálalt brulleé-t, amely szépen harmonizált a többi elemmel. A csokitorta brownie-szerű volt, egyébként ízletes, ötletes a mellé adott sárgacékla és céklazselé, utóbbiban jócskán vissza kellett volna fogni a zselatint. Eme apró hiba dacára elégedetten távoztunk, szívesen visszatérnénk bármikor.

Ami pedig Tatát illeti, néhány órás ott tartózkodás alatt a Platán és a Malom és kacsa felfedezése mellett meglátogattunk egy csúcskávézót, az Ébresztőt, egy helyben fogyasztást is lehetővé tevő, remek ínyencboltot, a Gusto Delicate-et, egy imádnivaló csokizót, valamint a Zsigmond pince nevű kiváló, nápolyi stílusú pizzázót.

Egyszóval Tata igencsak vonzó célpont lehet a gasztrotúrázóknak.

Malom és kacsa