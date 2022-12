ANTL – Kisüzem a sörgyárban

Amióta az 1854-ben alapított kőbányai sörgyár új tulajdonoshoz került, egymást érték a hagyomány megőrzésére irányuló törekvések és a különböző újítások. A japán Asahi égisze alatt a Jászberényi út ide eső szakasza Dreher Antal úttá változott, és a gyáralapító poszthumusz kőbányai díszpolgári címet is kapott. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatójának, Török Róbertnek a közreműködésével megújult az Európában is egyedülálló gyári múzeum, ami felvonultatja a csaknem 170 éves gyár történetét.

2020-ban a Dreher az egyik legismertebb kisüzemmel a Mad Scientisttel gründolt közös sörmárkát Kőbánya X néven, majd 2021 nyár végére még progresszívebb gyári döntés született. Az addig üresen álló, régi hordófejtő épületében megalapították a Sörműhelyet, egy mini látványfőzdét a sörgyár szívében. Megszületett az ANTL.

Ahogy a múlt század elején épült gyárépületekhez érünk Kolodko Mihály kisplasztikáját is megcsodálhatjuk, az ikonikus, robusztus Dreher-lovak húzta söröskocsival, majd belépve rövid sétával érjük el az üzem területét, ahol a kis főzde és az 1000 literes tartályok eltörpülnek a gyár 500,000 literes nagy erjesztőtartályai mellett. Mihály Máté innovációs sörfőző – ahogy a névjegyén szerepel – fogad minket.

Repeta (R): Hogy kerültél ide az ANTL-hoz, mit takar pontosan ez a foglalkozás, ami a névjegyeden áll?

Mihály Máté (M.M.): Még az előző tulajdonos a SABMiller idején kerültem a Dreherhez, és sörfőzőként is tovább tudtam magam képezni helyben és nemzetközi sörfőző tanfolyamokon. Hárman dolgozunk a Sörműhelyben, ami egy látványfőzde, általában sörözőkbe, éttermekbe szoktak ilyet telepíteni. Ezt a Sörműhelyet belső pályázat útján nyerte meg a Dreher, egy másik Asahi-gyárból került hozzánk. Én irányítom a munkát, készítem a kreatív recepteket, persze egyeztetve a gyári menedzsmenttel. Tulajdonképpen szabad kezet kaptam, itt kipróbálhatunk olyan dolgokat, amit a gyár hatalmas főzőrendszerén nem volna gazdaságos megcsinálni. Külön alapanyagokkal dolgozhatunk, és az ANTL sörökben egész új komlókkal és élesztőkkel főzhetjük a söröket.

R: Házilag is készítesz sört?

M.M.: Igazság szerint mindig kacérkodom a gondolattal, de amikor elkezdem tervezgetni, hogy milyen eszközöket szeretnék megvenni, mindig olyan sokba kerülne, hogy inkább maradok az ANTL-nál és itt is remekül ki tudom élni a kreativitásom.

R: Milyen jellegű söröket főztök az ANTL-nál?

M.M.: Természetesen a kollégáimmal felmérjük a piaci igényeket, előre egyeztetett sörfajtákat készítünk az ANTL márkának. Persze főzhetnénk mondjuk egy szilvás, füstös portert, de az nem biztos, hogy ebben a mennyiségben és közegben találkozna a fogyasztói igényekkel. Az első két sörünk közül az egyik egy Vienna Lager volt, ami részben egy tribute-sör, amely sörfajta a gyáralapító Dreher-család felfedezése, és evvel is adóztunk a Dreher-örökségnek. Mellette egy, a mai modernebb ízlésvilágnak jobban megfelelő, gyümölcsösen citrusos, kesernyés Summer Pale Ale-t készítettünk. Egy év után pedig debütált a ma egyik legnépszerűbb sörstílus, a New England IPA is az ANTL márkanév alatt. Ez újvilági komlókkal készült. Illatos, lágyan kesernyés és gyönyörű ködös a megjelenése. Hamarosan érkezik egy új sör az ANTL márkanév alatt, talán elárulhatom most már, egy APA (American Pale Ale) lesz…

Az ANTL-sörök nem kerülnek – egyelőre – palackba, csak csapról elérhetők a Dreher partnereinél. Persze lehetséges, hogy hype-ban elmaradnak egyes top kisüzemi főzeteknél, de mindenképpen kiemelkednek a nagyüzemi kínálatból, részben a manuális munkában, részben stílusban. Mivel párezer liter készül egyszerre, mindig frissebben tudnak újabb főzetet készíteni, és folyamatosan pótolhatják a kínálatot a sörözőkben. Ez az exkluzívitás a HORECA-szegmensben színesíti a kínálatot, másrészt támogatja a Dreher többi márkáját és bővíti a portfóliót.

Az ANTL már a magas gasztronómiában is bizonyított. A Dreher-gyárban az exkluzív sörgyári vacsorák folyamán is helyt kapott, ahol tavaly a vacsorák házigazdájaként Summer Ale-hez Lenk Zsolt kreatív séffel közösen párosítottunk egy hideg karalábélevest párolt Granny Smith almával, turbolyaolajjal és málnachipsszel. Idén a NE IPA-t egy posírozott vajhal mellé illesztettük a menübe, melyhez borjú jerky por, kapribogyó, kókusz dresszing és maracuja társult, hogy a sör illat- és ízvilágát legjobban bemutassa és tökéletesen harmonizáljon.