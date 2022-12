Steakbar Doi: spanyol borok és közel-keleti konyha Temesvár belvárosában

Mert bizony a vírusjárvány elleni védekezés az Erzsébet utca több egységének is betette az ajtót, megszűnt a csodás kávézó-borozó-söröző és delikátbolt, a Reciproc, a nemzetközi konyhát vivő Stage pub, (az egyetlen egység a tágan értelmezett Erdélyben, ahol volt szerencsém sörkorcsolyaként sertésfület látni az étlapon, meg is rendeltük természetesen), görög Kos, valamint az Ibero is.

A pizzát is kínáló két olasz étterem, a Gault Millau kalauz által említett Locanda del Corso, valamint a Cora tartják magukat, akárcsak az utca végén működő Little Hanoi vietnámi étterem, a Bereta Taproom, valamint az autentikus, szerbek által működtett Lera’s nevű pljeszkavicázó.

Nem vesztett népszerűségéből az alternatív underground hangulatú speciality kávét is kínáló söröző-borozó, az Aeternative, az Urban bistro-t ritkán látni teltházzal üzemelni, de még bírják, a nemrégiben a vietnámi étteremmel szemben nyitott japán hely, a „Riyo wok and sushi” elképesztő gyorsasággal futott fel, esténként nem ritkán telt házzal üzemel. Mindez egy 200 méter hosszú utcában.

Örömmel láttam a nemrégiben, hogy a Stage pub helyén Doi Steak-bar néven nyitott az Ibero csapata egy teljesen új profilú helyet. A magasított székeken ücsörögve, némi dekorációt még kívánó nyers téglás falak között, meghitt hangulatban nemcsak steakeket, hanem tapas méretű nemzetközi, főként közel-keleti fogásokat kóstolhatunk kedvezőnek mondható árakon, magas minőségű és magas díjszabású spanyol borokat kortyolgatva. A spanyol delikát profil sajnos teljesen megszűnt.

Steak műfajban tartanak Rib-Eye-t, T-Bonet és bélszínt. A csirkéből készülő japán nyársonsültet, a yakitorit is e címszó alá illesztették az étlapszerkesztők, árából ítélve (kb. 4500 forintnak megfelelő lej) megeshet, hogy ezt is marhabélszínből készítik.

Tapas műfajban az általunk rendelt fogásokon kívül kínálnak többek között balzsamecetes gombát, spanyol stílusú bulgurt, kuszkuszt, panko morzsában sült rákot aiolival és korianderrel. A díjszabás kedvező, egyetlen fogást leszámítva valamennyi „tapa” 2000 forintnak megfelelő lej alatt marad.