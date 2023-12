Meghitt családi kisvendéglő Homoródalmáson: Almárium

A közelben levő Vargyas-szoros az Almási barlanggal, a Sóskút fürdő és panzió, a helybeli kézműves sajtműhely, a Sorbán Enikő népdalénekes által nemrég létrehozott kis tájház, egy kézműves mesterségeket bemutató és oktató kultúrcsűr mind-mind erősítik a helyi turizmust, ezekhez társul most már egy mintaértekű kisvendéglő is.

A szerző felvétele

Az étlap dicséretesen lényegre törő, nem kínálnak végtelen számú fogást könnyen kezelhető alapanyagokból (pl. csirkemell, pulykamell, sertésszűz), ugyanakkor minden fogásnak más az alapösszetevője.

Vendéglátóm elmondta, az alapelképzeléshez tartozott, hogy mindig legyen a falu nevére utaló almás fogás is a menüben, bár a Homoródalmás elnevezést, mint azt Orbán Balázs örökbecsű művében, a Székelyföld leírásában is rögzíti, Álmos vezérhez köti a néphit, s nem a környékbeli, egyébként gyér almatermesztéshez. Az ide látogatóknak óhatatlanul is e népszerű gyümölcs jut eszébe a település nevét meghallva, az Almárium elnevezés is „rímel” az almára, így jó ötlet volt e többféle kontextusban is remekül működő gyümölcsöt beilleszteni a választékba.

Rá is kérdeztem, hogy ki állította össze az étlapot; megtudtam, hogy Orbán Ferenc séf volt segítségükre, akiről már esett a szó a nemrégiben a Taste of Transylvania gasztrofesztivál idei felvonása kapcsán. A jeles szakember heteket töltött Almáson, hogy a helybeli szakácsnőknek, Gothárd Máriának és Ács Editnek átadja a többek között Marco Pierre White Wheelers nevű éttermében szerzett tudásának egy részét.

Az általam rendelt fogásokon kívül tartanak még helyi kézművestermékekből összeállított sajttálat, velős csontot pirítóssal, almás zellersalátát, céklasalátát mozzarellával, húslevest grízgaluskával, sütőtökkrémlevest, sertésflekkent, rántott csirkecombot, csörögefánkot házi lekvárral és csokitortát málnamártással.

A séf legendás túróspuliszka-átirata sem hiányzik a menüből, melyről esett már szó az imént említett beszámolóban, annyi a különbség az ott leírtakhoz képest, hogy itt nem sültpaprika-salátával, hanem kapros-joghurtos mártással tálalják.

Tucatnyi minőségi bort kínálnak az ismertebb erdélyi magyar pincészetektől, Balla Gézától Ménesről, a krasznabélteki Nachbiltól, valamint a szilágysági borvidéken működő Kárásztelek pincészettől, illetve a szintén szilágysági, közelebbről kémeri Fort Silvantól, ezek közül hármat kimérve is kaphatunk. A nagyipari sörök mellett bevették a választékba a Tiltott Csíki Sörmanufaktúra több termékét is, a megszokott tömények mellett az etédi Székely Titok főzde prémium pálinkáit, valamint a Csíki Salvator likőröket is tartják. A kávé és tea mellé helyben sütött vajas kekszet adnak.

Vacsorámat lúdpástétommal indítottam, mely jó ízű volt, házias, előételnek épp megfelelő adag. Aszalt szilvát és csemegeuborkát adtak mellé, valamint ízre, állagra egyaránt remek, friss helyi pityókás kenyeret, mely jól jött a következő fogáshoz, a könnyed, rántás nélküli, zöldfűszeres, harmonikus ízű csülkös bableveshez is.

A szerző felvétele

Nem hagyhattam ki a bivalytokányt, melyhez a húst a helybeli farmról szerzik be. Azt is megtudtam, hogy pár évtizeddel ezelőtt még szokás volt a Homoródmentén a családi bivalytartás, ma már csak az erre szakosodott farmon nevelnek bivalyokat. Stílszerűen nem pörköltet készítenek belőle, hanem tokányt; Székelyföldön alig találkozunk fűszerpaprikás fogásokkal, s ha mégis, akkor jellemzően anyaországi hatásra. Házias, ízletes, jó állagú krumplipürét adnak mellé.