Családias, természetközeli, egészségközpontú vegán étterem Nagybánya szívében: Greenys

A nyugati világ etalonértékű étteremkalauzainak szerkesztői váltig hangsúlyozzák, hogy pontozásuk azon alapszik, ami a tányéron van, a konyha szinte kizárólagos szempontja az értékelésnek. Az elegáns, csillogó-villogó beltér, a luxusszámba menő ét- és pohárkészlet olyannyira nem képezi előfeltételét a magas értékelésnek, hogy igencsak puritán környezetben működő thai street food egység is kapott már Michelin csillagot. A megfelelő, szakszerű kiszolgálás a csillagok és Gault&Millau sapkák világában mondhatni alap, az emberi tényező, a szívélyesség, személyesség nem elvárás.

De mennyire számít ez egy átlagos fogyasztónak!

Tapasztalataim szerint többen vannak azok, akik inkább elmennek egy olyan étterembe, ahol átlagos a konyha teljesítménye, de a hely meghitt s a betérőt úgy kezelik, mintha saját otthonukban lenne a vendégük, mint egy csúcsétterembe, ahol rideg a kiszolgálás.

Csakhogy akad egy bökkenő. Miközben a séfek világában is nehéz követni a fluktuációt, hogy melyik konyhafőnök épp hol dolgozik, a felszolgálók esetében ez hatványozottan igaz.

Az optimális felállás persze az, ha a vendéglátói vénával megáldott tulajdonosnak van ideje a vendégekkel foglalkozni, megnyerő az atmoszféra és kiemelkedő a konyha. Akkor szinte garantált a siker, egyvalami kell még hozzá, némi üzleti érzék. Etekintetben jegyzetek felhasználása nélkül, szántszándékkal csak a memóriámra hagyakozva három helyet tudnék kiemelni, Hosszú Franciska Hosszútányérját, a győri Tiomant, valamint a Balatonszemesi Kistücsök éttermet.

A vegán éttermekkel kapcsolatos vegyes érzéseimet kifejtettem a Tiomanról írott, imént idézett beszámolómban. Most erről csak annyit, hogy alapállásom az éslegesség ebben is. „Hal ÉS Hús. Marha ÉS sertés. Pest ÉS Buda. Kutya ÉS macska. (…) Mozart ÉS Bartók. iOs ÉS Android. Rocky ÉS Rambo. (…) Picasso ÉS Rubens.”- hogy a Kempinsky szálló lezser bisztrójának, az ÉS-nek az ars poeticáját idézzem, itt-ott szubjektív kihagyásokkal. (Az ÉS-nek köszönhetem egyik legjobb éttermi élményemet, hála többek között a kifogástalan kiszolgálásnak is.)

Hadd folytassam a sort a saját elképzeléseim szerint: sör ÉS bor, pálinka ÉS Whisky, éttermekben pedig hús ÉS vega. Ugyanakkor azt is leszögezném, hogy a szektarianizmus, az életvitelbeli messianisztikus őrület, ami másokra is rá akarja kényszeríteni a maga által vallottakat mindenben ártalmas. Mindeddig nem is találkoztam ezzel, a vegetariánius és vegán éttermekben kifejezetten jó tapasztalataim voltak a kiszolgálást illetően, legyen szó az aradi Vegan Time-ról, soproni Bojtorináról vagy a Balatonalmádiban működő Veganeetáról, s még folytathatnám.

E szép sort szakította meg a Las Vegans nevű Kazinczy utcai hely, ahova minap tértünk be a szinte szomszédos Tepsiben vásárolt két szelet pizzát rejtő dobozzal a hónunk alatt, amit letettünk az asztalra. Épp elmélyültünk a pult felett rögzített választék tanulmányozásában, amikor a pultos elképesztően affekta hanghordozással, némi undorral az arcán, ugyanakkor ellentmondást nem tűrően arra utasított, hogy ha húsos étel van a dobozunkban, akkor azt ne tegyük az asztalra. Pár másodpercbe került, míg eljutott az agyunkig ez az abszurd igény. Természetesen rögvest sarkon fordultunk, s az is biztos, hogy soha be nem tesszük többé oda a lábunk.

Ennek mentalitásnak az ellenkezőjével találkoztunk a 2022 februárjában nyitott nagybányai Greenys-ben, ahol a kiszolgálás rendkívül udvarias, kedves, szívélyes, segítőkész. Nem csoda, hogy helybéli ismerőseim szinte törzsvendégek.

Egy zegzugos lakásban jó ízléssel rendezték be az éttermet a város történelmi központjában. A honlap egymondatos önmeghatározása három értéket emel ki, a helyi alapanyagokat, az egészség-központúságot és a természetközeliséget. E filozófia tükröződik a beltér kialakításában is: zöld növények, nagyobb száraz faág a falra szerelve, a címlapjukkal a vendég fele fordított könyvek s játékfigurák. A gyermekek külön szobát kaptak, földön ülhetnek párnákon, alacsony asztalok mellett.

Kínálnak kétféle vega burgert, egyiknek a húspogácsát helyettesítő elemét lencséből, napraforgómagból, zabból, hagymából és répából, a másikét csicseriborsóból, babból, quinoá-ból, lenmagból, zabból, kukoricából és hagymából készítik. Az ételneveket román népmesehősök adják, ebből is kiviláglik a hely gyermekközpontúsága. Tartanak salátákat és pasta-kat, álbolognait, gombásat és pestosat. Háromféle puliszka- és gombaétel is szerepel a választékban, ugyanabban a felfogásban, adják mindkettőt paradicsomos-lencsés-szójás-zöldséges raguval, gombamártással, valamint az előbbi ragu csípős variánsával. Desszertként kínálnak többek között gyümölcsös tarte-ot, répatortát és rizspudingból, illetve tofuból készült „sajttortát”.

Az itallap minőségközpontú, legyen szó teáról, kávéról vagy sörről-borról. A hely filozófiájának megfelelően bioborokat tartanak a Budureasca nevű pincétől, továbbá szeder- málna- és mézbort. (Utóbbi inkább mézes bor lehet, hiszen mézből sört készítenek, nem bort. Vagy a megnevezés pontatlan.) A nagyipari sörök mellett helyi kézműves főzeteket is választékba vettek. Házi készítésű áfonya- és meggylikőrt, valamint pálinkát kínálnak.

A szerző felvétele

Rendeltünk gombakrémlevest, mely selymes, ízletes volt, termesztett csiperkéből készült, de nem is vártunk mást ezen az áron (17 lej, kb 1250 ft). Kifejezetten jó a mellé adott fűszeres, olajos kruton.

Fotó: A szerző felvétele

Az „Ochila” nevű fogást kreatívan rakták össze, tartalmazott humuszt, falafelt, négybe vágott pitát, salátát, répát és hagymát, amit jó ízű tahinás dresszinggel vontak be. Kár, hogy a falafel nemcsak mirelitáruból származott, de nem is sült frissen, így nem tudott élményt adni. A savanyú uborka tömegterméknek bizonyult, a természetközeliségből saját fermentálású alapanyag következne.

Fotó: A szerző felvétele

Hasonló volt a másik rendelt fogás is, ami a „Setila” nevet viselte, a fő különbség, hogy falafelt serpenyős gomba helyettesítette, mely jól sikerült, ez a változat inkább meggyőzött. A három fogásra három sörrel, egy kávéval, s egy teával alig fizettünk többet 10.000 forintnál.

Nem ostromol kulináris csúcsokat a Greenys, de kiemelkedően jó ár/érték arány mellett kínál élvezhető, sok esetben fantáziadús fogásokat,

szeretnivaló környezetben, megejtően kedves kiszolgálás mellett. Ide magam is örömmel térnék vissza.

Elérhetőségek:

Greenys bisztró

Nagybánya, Teatrului (magyarul Színház) utca 2.

Honlap: https://www.facebook.com/greenysoul/

Telefonszám: +40 735 116 871

E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: falafel (Fotó: Borbély Zsolt Attila)