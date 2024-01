Személyesség, kifinomultság, maximalizmus: a Tioman étterem Győrben

Ehhez idő kell, tudás, tehetség, szándék, tapasztalat és szorgalom. És még valami: el kell tudnom szakadni az anyagias szempontoktól. Nem mérlegelhetem, hogy mennyivel több pénzt keresnék, ha a márványtömböt vékony lapokra szeletelném, és eladnám járóburkolatnak.”

E gondolatsor akkor ötlött fel bennem, amikor vendéglátónk elmesélte, hogy a nemrégiben szakmabeli vendégei megkérdezték, hogy mikor fog megtérülni az a hatalmas befektetés, amivel a pazar belterű éttermet kialakították, s azt felelte, hogy nem kell megtérülnie, elég, ha fenn tudja magát tartani. „Lifestyle kitchen” – ez nemcsak jelmondat, ez megélt valóság náluk. Ami a belteret illeti, valóban minden a legapróbb részletekig ki van találva, a dekorációtól az első osztályú pohár- és étkészletig. A könyvespolcon kulináris szakkönyvek, főként német nyelven.

A halakra kiélezett ínyenc örömmel fedezheti fel, hogy a vegán és vegetariánus ételek mellett vízi élőlényekből készült fogások is feltűnnek a választékban. Bevallom, mindeddig nem tudtam, hogy e kulináris alapállásnak neve is van, peszkatáriánusként jelölik azt, aki a növényi étrendet halakkal egészíti ki, nyilván a hal latin nevéből kiindulva. A szóra egy sor találatot dob ki a kereső, ami jelzi a fogalom s az irányzat dinamikus terjedését.

Magamfajta halrajongók, akik pacal-, csülök, -köröm-, velő-, kacsa- és bárányimádatuk dacára legalább annyira tartanak egy halas fogást, mint egy húsost, s így a böjtöt is könnyebben vészelik át, csak üdvözölhetik ezt gasztronómiai nyomvonalat, amit egyébként több halas étterem is követ évek vagy évtizedek óta, anélkül, hogy bármilyen címke alá besorolná magát.

Az étlap elsősorban mediterrán ételeket integrál, de távol-keleti hatások is érződnek egyes fogásokon. Kínálnak többek között fűszeres Picandou kecskesajtot mézes padlizsánnal, feketeribizlis fügével, házi diós kenyérrel, ami kérhető lágyan füstölt pisztránggal is, miként a mandulás, csicsóka-krémes, marinált cukkinis, hokkaido tökpürés Tom-kha velouté-t is adják igény szerint tempurázott garnélával. Tartanak továbbá milánói rizottót, andalúz paella-t, Nasi Gorenget, ezt az indonéz slágerfogást, amit mogyorós kókuszhabbal és roppanós párolt zöldségekkel tesznek izgalmasabbá. A desszertrovatban a napi ajánlaton kívül eszpresszó krémfagylalttal kínált tonkababos tiramisu, valamint málnás levendulás túróhab, szerepel, amit bazsalikomsorbet-val, és szivacspiskótával tálalnak.