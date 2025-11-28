MNBhatározatengedély

Jegybanki tisztogatás: hitelközvetítők engedélyét vonták vissza

Szigorú döntést hozott a Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi közvetítői piac megtisztítása érdekében: tizennégy áruhiteles pénzpiaci közvetítő tevékenységi engedélyét vonta vissza. A jegybanki határozatokra azért volt szükség, mert az érintett piaci szereplők a többszöri, nyomatékos felszólítás ellenére sem tettek eleget jogszabályi kötelezettségeiknek, és elmulasztották a felügyelet által előírt adatszolgáltatást. A jegybank nem kíméli az engedetlenkedőket.

2025. 11. 28. 11:04
A jegybanki statisztikák szerint áprilisban sem lehetett panasz a keresletre Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A MNB felügyeleti tevékenysége során hiányosságokat tárt fel egyes közvetítők nyilvántartásában. A vizsgálatok rámutattak, hogy a felügyeletnél rendelkezésre álló, tevékenységgel kapcsolatos adatok nem minden esetben álltak összhangban a cégnyilvántartásban szereplő hivatalos információkkal. Az adatok aktualizálása, a transzparencia és a jogbiztonság megteremtése elengedhetetlen feltétele a piac szabályos működésének. A jegybank ezért határozatban kötelezte az érintett, az MNB elektronikus ügyintézési rendszerében még nem regisztrált áruhiteles közvetítőket, hogy haladéktalanul hozzák létre a szükséges elektronikus kapcsolattartási csatornát.

A jegybank elnöke, Varga Mihály. A kép illusztráció. /Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztőség
A jegybank megadta a lehetőséget, a mulasztók nem éltek vele

Az eljárás következő lépéseként a felügyelet rendkívüli adatszolgáltatást írt elő azon szereplők számára, akik a nyilvántartott adataik frissítését elmulasztották, és nem tettek eleget a korábbi kötelezésnek. A jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében az MNB idén júliusban ismételt határozatban szólította fel a mulasztókat a pótlásra. A hatóság ebben az utolsó figyelmeztetésben egyértelműen jelezte: a teljesítés elmaradása, illetve a késedelmes vagy csak részleges adatszolgáltatás a legsúlyosabb felügyeleti jogkövetkezményeket vonja maga után. Az érintett tizennégy társaság azonban ezen utolsó lehetőség ellenére sem működött együtt, nem szolgáltattak adatot, és a kapcsolatot sem vették fel a hatósággal.

A mulasztás következménye az engedélyek visszavonása lett. 

A pénzügyi rendszer stabilitása, valamint az ügyfelek érdekeinek védelme megköveteli, hogy azok a piaci szereplők, amelyek huzamosabb ideig figyelmen kívül hagyják a felügyeleti határozatokat, ne folytathassák tevékenységüket. A piac tisztasága és az átláthatóság nem képezheti alku tárgyát.

A Magyar Nemzeti Bank 2024 végén összesen 405 pénzpiaci közvetítőt tartott nyilván.

Ebből a körből 16 alkuszként, 5 többes kiemelt közvetítőként, 292 többes ügynökként, további 92 szereplő pedig áruhiteles többes ügynökként végezte munkáját. Az MNB piactisztító tevékenysége nem új keletű, a korábbi időszakban is több esetben került sor a nyilvántartásból való törlésre vagy az engedélyek visszavonására. A felügyelet a jövőben is kiemelt prioritásként kezeli a közvetítői piacok átláthatóságának és aktivitásának ellenőrzését.
A fogyasztók biztonsága érdekében az MNB honlapján elérhető a közvetítői nyilvántartás, amely tartalmazza az érvényes engedéllyel vagy regisztrációval rendelkező szereplők adatait. A jegybank emellett külön listát vezet az esetleges jogosulatlan piaci szereplőkről, amely a honlap Figyelmeztetések menüpontjában tekinthető meg.

A kiemelt kép illusztráció./Forrás: Hegedüs Róbert/ MTI

