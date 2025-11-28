Friss foglalkoztatási adatok - reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium

A Tisza Párt eltörölné a jelenlegi egykulcsos adórendszert, helyette magasabb adókulcsú többsávos adórendszert vezetne be, 22 és 33 százalékos adót vetne ki a fizetésekre, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne – hangsúlyozza a statisztikai hivatal pénteki foglalkoztatási adataira reagálva a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Kedvező adatokat mutat a hazai foglalkoztatás / Fotó: MW

Ezek látszanak a friss foglalkoztatási adatokból

A minisztérium közleményében azt írja: a Tisza kiszivárgott brutális megszorító programja minden bérből és fizetésbő élő embert érint.

A kormány ezzel szemben a magyar munkavállalók és a hazai kkv-k pártján áll és kitart az adócsökkentések mellett. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2010-hez képest már 1 millióval dolgoznak többen, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2025 októberében továbbra is közel 4,7 millióan dolgoztak Magyarországon, a regisztrált álláskeresők száma pedig rendkívül alacsony szinten maradt, miközben a munkanélküliség mértéke hazánkban továbbra is az európai uniós átlag alatt van. A minisztérium szerint a magas foglalkoztatottság a magyar gazdaság egyik alappillére. Ráadásul a fizetések egyre többet is érnek: több mint 2 éve folyamatosan nőnek a reálbérek így egyre több pénz marad a családok zsebében, ezt a kormány az adócsökkentésekkel is támogatja.

Munkaalapú társadalom, családtámogatások, otthonteremtés

A közlemény kiemeli:

a szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül. Mindezt romba döntené a Tisza Párt kiszivárgott terve.

Brüsszel utasítására brutális többkulcsos jövedelemadóemeléssel sújtanák a munkavállalókat, megadóztatnák a nyugdíjakat és elvennék a sok százezer család megélhetését biztosító termelő ipari vállalkozások adókedvezményét, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.

A kormány ezzel szemben kitart a magyar kkv szektor erősítése és az adócsökkentések mellett. Ennek érdekében Orbán Viktor miniszterelnök egy 80-90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési megállapodást kötött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, amely összesen 240 ezer vállalkozást érint. A kormány a kkv-k megerősítésével a munkahelyek védelméhez és a családok anyagi biztonságához is hozzájárul, hiszen a hazai vállalkozások 99 százalékát adó kkv-szektor, a foglalkoztatottak 72 százalékának biztosít megélhetést.