Friss foglalkoztatási adatok - reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium

Októberben továbbra is közel 4,7 millióan dolgoztak Magyarországon, a regisztrált álláskeresők száma pedig rendkívül alacsony szinten maradt. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 15 év alatt jelentősen javultak a foglalkoztatás adatai: 1 millióval nőtt a munkavállalók száma, háromszorosára az átlagbér, négyszeresére a minimálbér. A Tisza Párt azonban eltörölné az egykulcsos adórendszert. A kiszivárgott brutális megszorító program a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint bércsökkenést, elbocsátásokat eredményezne - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

2025. 11. 28. 10:30
Tartós eredményeket hoz az Otthon start program Fotó: Béres Attila
A Tisza Párt eltörölné a jelenlegi egykulcsos adórendszert, helyette magasabb adókulcsú többsávos adórendszert vezetne be, 22 és 33 százalékos adót vetne ki a fizetésekre, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne – hangsúlyozza a statisztikai hivatal pénteki foglalkoztatási adataira reagálva a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

foglalkoztatás
Kedvező adatokat mutat a hazai foglalkoztatás / Fotó: MW

Ezek látszanak a friss foglalkoztatási adatokból

A minisztérium közleményében azt írja: a Tisza kiszivárgott brutális megszorító programja minden bérből és fizetésbő élő embert érint. 

A kormány ezzel szemben a magyar munkavállalók és a hazai kkv-k pártján áll és kitart az adócsökkentések mellett. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2010-hez képest már 1 millióval dolgoznak többen, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2025 októberében továbbra is közel 4,7 millióan dolgoztak Magyarországon, a regisztrált álláskeresők száma pedig rendkívül alacsony szinten maradt, miközben a munkanélküliség mértéke hazánkban továbbra is az európai uniós átlag alatt van. A minisztérium szerint a magas foglalkoztatottság a magyar gazdaság egyik alappillére. Ráadásul a fizetések egyre többet is érnek: több mint 2 éve folyamatosan nőnek a reálbérek így egyre több pénz marad a családok zsebében, ezt a kormány az adócsökkentésekkel is támogatja.

Munkaalapú társadalom, családtámogatások, otthonteremtés

A közlemény kiemeli: 

a szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül. Mindezt romba döntené a Tisza Párt kiszivárgott terve

Brüsszel utasítására brutális többkulcsos jövedelemadóemeléssel sújtanák a munkavállalókat, megadóztatnák a nyugdíjakat és elvennék a sok százezer család megélhetését biztosító termelő ipari vállalkozások adókedvezményét, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.

A kormány ezzel szemben kitart a magyar kkv szektor erősítése és az adócsökkentések mellett. Ennek érdekében Orbán Viktor miniszterelnök egy 80-90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési megállapodást kötött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, amely összesen 240 ezer vállalkozást érint. A kormány a kkv-k megerősítésével a munkahelyek védelméhez és a családok anyagi biztonságához is hozzájárul, hiszen a hazai vállalkozások 99 százalékát adó kkv-szektor, a foglalkoztatottak 72 százalékának biztosít megélhetést.

