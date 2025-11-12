Fizetésemelés: hány százalékot várnak a versenyszférában? Itt vannak a friss adatok!

A foglalkoztatás magas a hazai munkaerőpiacon, ahogy korábbi cikkünkben is írtuk, nagyjából háromszázezer fő vonható még be a munka világába. A cégek tudják, hogy a jó szakembereiket meg kell becsülni, a bérversenyt bírni kell, de a gazdasági környezet ezt nem mindig teszi lehetővé. A versenyszférában dolgozók több mint a fele elégedetlen jelenlegi fizetésével, ugyanakkor a munkavállalók nagy része továbbra is stabil munkahelyre törekszik – derül ki a Trenkwalder legfrissebb kutatásából. A tavalyi 52 helyett most csak 48 százalékuk tervezi, hogy ha lehetősége nyílik rá, egy éven belül munkahelyet vált. Ebben meghatározó szerepe lehet annak, hogy az alkalmazottak 65 százaléka úgy érzi, tavalyhoz képest beszűkültek az elhelyezkedési lehetőségei. A fizetésemelés kérdése évek óta napirenden van, de mennyivel lennének elégedettek a munkavállalók?

Többen várnak emelést

Az évente két alkalommal zajló, a versenyszférában dolgozó ötszáz munkavállalónak a fizetésével, illetve jelenlegi munkahelyével kapcsolatos attitűdjeit felmérő kutatás friss adatai szerint a fizetésükkel elégedetlen válaszadók aránya egy év alatt hat százalékponttal, 49-ről 55 százalékra emelkedett. – Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy bár a bérek továbbra is az inflációt meghaladó mértékben emelkednek, a reálértékük idén már csupán három-négy százalékkal nő, szemben a tavalyi, tíz százalék körüli szinttel – magyarázza Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója.

A munkavállalók többsége továbbra is elvárja az előző évek inflációs környezetére jellemző béremelési ütemet, mivel a bérek értékének növekedését csak késleltetve érzékelik a hétköznapokban, és a bérek alakulása a korábbi inflációs hatásokat csak mostanra tudta ellensúlyozni.

Arra a kérdésre, hogy hány százalékkal magasabb bruttó fizetéssel lenne elégedett, a válaszadók 44 százaléka válaszolta azt, hogy megelégedne húsz százalékon belüli béremeléssel is. A válaszadók további 31 százaléka húsz és harminc százalék közötti pluszjövedelmet tartana megfelelő mértékűnek.