Fizetésemelés: hány százalékot várnak a versenyszférában? Itt vannak a friss adatok!

A munkáltatóknak fel kell hagyni az óvatos bérpolitikával, ugyanis az alkalmazottak több mint fele elégedetlen a keresetével. Váltani viszont nem akarnak, mert a jelenlegi munkaerőpiaci kínálat szűkös, de a fizetésemelés elkerülhetetlen egy friss kutatás szerint. A jövő évre vonatkozó kilátásokkal kapcsolatban viszont már érződik némi optimizmus.

2025. 11. 12. 10:00
A versenyszférában a dolgozók fizetésemelést várnak. Forrás: Fotó: Anadolu via AFP
A foglalkoztatás magas a hazai munkaerőpiacon, ahogy korábbi cikkünkben is írtuk, nagyjából háromszázezer fő vonható még be a munka világába. A cégek tudják, hogy a jó szakembereiket meg kell becsülni, a bérversenyt bírni kell, de a gazdasági környezet ezt nem mindig teszi lehetővé. A versenyszférában dolgozók több mint a fele elégedetlen jelenlegi fizetésével, ugyanakkor a munkavállalók nagy része továbbra is stabil munkahelyre törekszik – derül ki a Trenkwalder legfrissebb kutatásából. A tavalyi 52 helyett most csak 48 százalékuk tervezi, hogy ha lehetősége nyílik rá, egy éven belül munkahelyet vált. Ebben meghatározó szerepe lehet annak, hogy az alkalmazottak 65 százaléka úgy érzi, tavalyhoz képest beszűkültek az elhelyezkedési lehetőségei. A fizetésemelés kérdése évek óta napirenden van, de mennyivel lennének elégedettek a munkavállalók? 

Többen várnak emelést

Az évente két alkalommal zajló, a versenyszférában dolgozó ötszáz munkavállalónak a fizetésével, illetve jelenlegi munkahelyével kapcsolatos attitűdjeit felmérő kutatás friss adatai szerint a fizetésükkel elégedetlen válaszadók aránya egy év alatt hat százalékponttal, 49-ről 55 százalékra emelkedett. – Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy bár a bérek továbbra is az inflációt meghaladó mértékben emelkednek, a reálértékük idén már csupán három-négy százalékkal nő, szemben a tavalyi, tíz százalék körüli szinttel – magyarázza Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója. 

A munkavállalók többsége továbbra is elvárja az előző évek inflációs környezetére jellemző béremelési ütemet, mivel a bérek értékének növekedését csak késleltetve érzékelik a hétköznapokban, és a bérek alakulása a korábbi inflációs hatásokat csak mostanra tudta ellensúlyozni.

Arra a kérdésre, hogy hány százalékkal magasabb bruttó fizetéssel lenne elégedett, a válaszadók 44 százaléka válaszolta azt, hogy megelégedne húsz százalékon belüli béremeléssel is. A válaszadók további 31 százaléka húsz és harminc százalék közötti pluszjövedelmet tartana megfelelő mértékűnek.

 

Mikor várható fizetésemelés? 

A munkavállalók túlnyomó többsége azonban legkorábban januárban számíthat a következő fizetésemelésre. Októberben mindössze a válaszadók 15 százaléka számolt be arról, hogy munkáltatója év közben emelt a fizetésén (két éve ez az arány 28, tavaly pedig 19 százalék volt.) Ez is világosan jelzi, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a cégek többsége visszafogott bérnövelést hajt végre, és csak kevesek képesek arra, hogy idén is tíz százalék fölötti mértékben emeljék dolgozóik juttatását.

 

Hol lesz év végi bónusz?

Év végi bónuszt a válaszadók negyven százaléka vár a munkáltatójától, ez az arány kissé alacsonyabb a tavalyinál. A bónuszra számítók:

  •  68 százaléka a tavalyihoz hasonló mértékű pluszjuttatásra számít, 
  • 17 százalékuk a tavalyinál többet, 
  • 15 százalékuk kevesebbet remél idén. 

Összességében a válaszadók hatvan százaléka érzi úgy, hogy tavalyhoz képest romlott az anyagi biztonsága, ami szinte megegyezik az egy évvel korábbi 61 százalékos értékkel. Ebben a helyzetben sokan érzik úgy, hogy anyagi problémájukat egy munkahelyváltás tudná megoldani. Jelenleg a válaszadók 48 százaléka nyilatkozik úgy, hogy ha talál megfelelő alternatívát, egy éven belül is szívesen vált munkahelyet. Tizenkét százalékuk már tíz százalékkal magasabb fizetésért is váltana, harminc százalékkal kedvezőbb ajánlatra pedig az összes válaszadó 72 százaléka mondana igent. Az optimális forgatókönyv azonban messze nem mindenki számára valósul meg, hiszen a munkavállalók is érzik, hogy a gazdasági növekedés elmaradása miatt a munkáltatók munkaerő iránti kereslete visszaesett, vagyis szűkültek az elhelyezkedés lehetőségei. Jelenleg a válaszadók 65 százaléka érzi úgy, hogy tavalyhoz képest nehezebbé vált a szakmájában az elhelyezkedés. Ez az arány két éve 53, tavaly pedig 59 százalék volt. 

Egyelőre kevés jel mutat arra, hogy a tavalyinál visszafogottabb béremelés miatt jelentősen felpörögne a fluktuáció. A munkavállalók 74 százaléka számára továbbra is a biztos munkahely a prioritás a magasabb bérrel szemben, vagyis ha nem találnak jobb lehetőséget, kiegyeznek a meglévővel. Ráadásul a jövő évre vonatkozó kilátásokkal kapcsolatban már érződik némi optimizmus: arra a kérdésre, hogy 2026-ban a jelenlegi munkahelyén maradva is javulni fog-e várhatóan az anyagi biztonsága, a válaszadók 68 százaléka felelt pozitívan – tette hozzá a Trenkwalder szakembere.


 

 

 

