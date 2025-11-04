Kiderült, mekkorára becsülhető a hazai munkaerőpiaci tartalék

A foglalkoztatás elmúlt 15 éve sikertörténet, a kormány mindenkinek segít az elhelyezkedésben, aki tud és akar dolgozni – mondta a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) keddi rendezvényén Budapesten a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Czomba Sándor szerint önmagában is jelentős eredmény az egymillió új munkahely, de fontos a termelékenység fejlődése is, mert ez teremti meg a béremelések alapját. Magyarország ma már mind foglalkoztatási, mind a munkanélküliségi adatok alapján az uniós tagállamok legjobbjai közé tartozik, a mutatók minden korcsoportban és képzettségi csoportban jelentősen javultak 2010 óta.

A munkaerőpiaci eredményeknek van szerepük abban is, hogy a belföldi cégek bizakodással tekintenek a következő időszakra, a szakembereiket pedig a nehezebb időszakokban is igyekeznek megtartani.

Az államtitkár reális célnak tartja a foglalkoztatottság 85 százalékra emelését. A munkaerőpiaci tartalék létszáma jelenleg 300 ezerre becsülhető, azt viszont nehezebb megmondani, mennyien vannak, akik még ezen felül bekapcsolódhatnának a munka világába. Véleménye szerint a harminc év alattiak és az 55 év felettiek a legígéretesebb korcsoport, a foglalkoztatáspolitikának tehát főképp rájuk kell összpontosítania. A 220 ezer körüli regisztrált álláskereső jelentős része három hónapon belül el tud helyezkedni, és bár a területi különbségek nagyok, a keleti országrészben is a felére, tíz százalék körülire csökkent az álláskeresők aránya. A kihívások közül kiemelte a magyar munkavállalók alacsony mobilitását is, emiatt – tette hozzá – a munkaadókat kell odavinni, ahol az álláskeresők élnek.

Czomba Sándor a belső tartalékok mobilizálását azért is fontosnak tekinti, mert Magyarország nem külföldi munkavállalókkal akarja a munkaerőigényeket kielégíteni.

A kormány ezért a demográfiát kulcsfontosságúnak tekinti, a gyermekvállalást minden eszközzel ösztönzi, az álláskeresők esélyeit pedig képzésekkel és a bértámogatásokkal javítja.

A kiemelt célcsoportokra fókuszáló projektekkel pedig több tízezer embernek segített az elhelyezkedésben, a belföldi munkaerőpiac fejlődése fenntartható. A következő években elsősorban a technológiai fejlődés következményeit kell felmérni, mert az automatizálás vagy a mesterséges intelligencia hatásai ma még szinte beláthatatlanok. Noha eddig úgy tűnik, hogy több álláslehetőséget hoznak létre, mint amennyit elvesznek, a végét még nem látni, ezért minden folyamatot figyelemmel kell kísérni, a munkaerőpiacot érintő jogalkotásba pedig minden új információt be kell csatornázni – tette hozzá a távirati iroda ismertetése szerint.