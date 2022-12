Újraértelmezett régi receptek, otthonosság, személyesség: a Hosszú Tányér Gourmet Ház

Ötféle bort tartanak, melyek közül hármat két helybeli termelő jegyez. A tömény- és alkoholmentes italválaszték hasonlóképpen szűk, de igényes.

Meglepő, hogy egyetlen sörük van, az is nagyipari multitermék, konkrétan Carlsberg. Pedig a környéken több igényes kicsi főzde is működik, az alig több, mint 50 kilométerre fekvő Szekszárdon a legjobbak egyike, a Brew Your Mind, kevesebb, mint 30 kilométerre Magyarhertelenden a korrekt, vállalható főzeteket készítő Kapucinus, vagy 22 kilométerre eső Mecseknádasdon a hasonló szintű Karl mikrofőzde. Ajánlanám a 2021-ben indult pécsi SteamCraftot is, de arról eddig csak olvastam, kóstolni még nem sikerült a termékeiket.

A honlapról, valamint a tulajdonossal készült interjúkból megtudhatjuk, hogy előszeretettel elevenítenek fel régi ételeket, egy ismerős kifejezetten nekik ás elő 100 éves receptúrákat. Odafigyelnek mind ízekben, mind az alapanyagok tekintetében a regionalitásra és szezonalitásra.

A séf Horváth Attila. (Hosszú Franciskával több remek interjú is készült a Michelin ajánlás előtti és utáni időszakban egyaránt, ezek közül leginkább ezt ajánlom)

A séfüdvözlet főtt fürjtojás volt folyékony sárgájával sarkantyúvirág-levéllel egyedi kerámián. Bíztató kezdet. A „pisztráng, gyömbér, zöld mandula” elnevezésű előétel remek, a halhús jó tartású, ízletes, passzol hozzá a két mártás, a mikro-zöldek is hozzáteszik a magukét - nemcsak esztétikai szempontból. Nem bántam volna, ha az adag valamivel nagyobb, tudván tudva persze, hogy előételről van szó s hogy súlyos hiba jóllakatni a vendéget az első fogással. A tálalás ismét impozáns, újabb gyönyörű kerámián érkezik a hal. A világhálón tájékozódva megtudhatjuk, hogy a szebbnél szebb egyedi tányérokat a séf hozta magával a család alkotásai közül.

Még egy előételt kértem, mivel az alma-salsaval és céklával társított baranyai vagdalt is felkeltette az érdeklődésem. Mint megtudtam, ez egy új étel a választékban, egy régi szakácskönyv receptje ihlette. A korong formára szabott vagdalt mellé apróra vágott almán formatervezett „céklakrumplit” és selymes céklakrémet adtak. Letisztult tányér jó ízharmóniákkal.

A távolkeleti stílusú marhaleves mély ízű, izgalmas kompozíció. A „fehércsokoládé, tökmag, kávé” elnevezésű desszert megjelenésre, ízre, állagra egyaránt lehengerlő volt. A kávé ropogós illetve krémpöttyökben jelent meg a tányéron, a tökmag mousse-gömbökben, a fehércsokiból pedig aprócska rózsákat formázott a séf.

Kaptam egy ajándékdesszertet is, a konyhán dolgozó Erzsi néni 100 éves receptje alapján készült kalácsot, amit szőlődzsem és juhtúrómousse pöttyök dobtak fel.

Emlékezetes ebéd volt ez, a hely méltó a „gourmet-ház” önmeghatározásra.

