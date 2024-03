Meggyőző borok mellé komponált meggyőző fogások: az Etyeki Kúria étterme

Miután a székesfőváros belterületén már hosszú ideje nem folyik szőlőtermelés, holott valaha igen híresek voltak a budai vörösborok, ma már Etyeket tartják számon Budapest szőlőskertjeként. Van ebben persze ügyes etyeki marketing is, de mint minden sikeres PR-fogás, ez is valóságon alapszik. Etyek a Clark Ádám téri origótól kevesebb mint harminc kilométerre fekszik, a település viszonylatában jó a tömegközlekedés, nem nehéz ide autóbusszal kijutni, majd visszatérni ugyanaznap egy kisebb-nagyobb bortúra után.

Az etyeki vendéglátóhelyek a szombatra és a vasárnapra fókuszálnak télidőben, akkor tart nyitva Árpás László, a Sonkamester üzlete, a Rezeda terasz s megannyi pince. Mi legutóbb egy verőfényes pénteki napon vettük célba ezt a főként borairól és boros rendezvényeiről elhíresült, négy és félezer lelkes nagyközséget idén februárban. A Kálna pincénél kezdtük a napot egy remek pezsgőkóstolóval, a program az Etyeki Sörmanufaktúránál folytatódott, majd az Etyeki Kúriánál zártuk a kiruccanást, hisz várt még ránk egy vacsora a fővárosban.

Fotó: A szerző felvétele

Az Etyeki Kúria éttermében már jártunk egyszer, kereken két évvel ezelőtt, nem volt rossz élmény, de emlékezetesnek sem mondanám. Nem is írtam akkor róla, van a vendéglátóegységek világában egy nem is keskeny mezsgye, ahol nem olyan rossz a teljesítmény, hogy annak hírértéke legyen, de nem is oly kimagasló, hogy az ember jó szívvel javasolja másoknak az adott hely meglátogatását.

Idén februárban viszont sokkal jobb élménnyel távoztunk, kérdeztem is, hogy volt-e közben séfváltás, megtudtam, hogy nem, már akkor Szucskó Bence állt a konyha élén. Mint mondták, az ifjú szakember ezidőtájt 25 éves, a fejlődés ebben a korban természetesnek mondható.

De ne vágjunk a dolgok elejébe!

Az Etyeki Kúria borai az első közé tartoztak, amiket az ezredfordulón, a minőségi borok felé fordulva megkóstolhattam, miután klubtagságot váltottam a Bortársaságnál. 2001-ben a Pünkösdi Bortúra alkalmával a pincészethez is ellátogattunk. Azóta nagyot fejlődött a birtok minden tekintetben, bár borai már akkor élvezetesek voltak.

Jelenleg a soproni területekkel együtt 54 hektáron gazdálkodnak. Főborászuk másfél évtizede Mérész Sándor, aki többek között a 2005-ben eltávozott, legendás Gál Tibor mellett tanulta a szakmát. Minden hétvégén melegkonyhát is működtető borbárjuk hétfő kivételével mindennap várja a vendégeket.

A Pinot Noir ültetvények által körbeölelt, a feldolgozót és a borbárt egyaránt integráló birtokközpont az Öreghegyen fekszik, a szavakkal nehezen leírható kilátás a beltérből is élvezhető, hála az üvegfalaknak. Az épület és a belső térkiképezés modern, hajaz kicsit az ipari dizájnra. 2022-ben megkapták a „Magyarország legszebb birtoka” elismerést.

Nemzetközi konyhát visznek mediterrán hangsúllyal. Az étlap szűk, de izgalmas választékot kínál borokhoz komponált ételekből, az általunk rendelteken kívül szerepel még rajta sáfrányos narancsos rizottó algával és tápiókaszirommal, ami kérhető lazacsteakkel kiegészítve, valamint shiitake gombás szarvasnyak szarvasgombás zsemlegombóccal s pirított vargányagombával. Borsos Kitty borbármenedzser minden fogás mellé ajánl egy bort, a legtöbb esetben pedig további egyet vagy kettőt „merészeknek”.

Mint a honlapról megtudhatjuk, az alapanyagokat a környék termelőitől igyekeznek beszerezni, a sajtokat az etyeki Kecskesajt Manufaktúra szállítja, mely 2020-ban megkapta a World Cheese Awards Super Gold díját. Húsaik és húskészítményeik a budaörsi Flyby húsmanufaktúrától érkeznek (a jeles cég étterméről szóló rovatbeli beszámolóm itt olvasható, balzsamecetet, olajat, szörpféléket a helyi Halmi Pincétől vásárolnak, még a kávét is a helyi pörkölő, az Etyeki Kávé jegyzi.

Remek, még langyos, helyben sült pogácsával indítottunk. Ezután kóstoltuk meg a „krémválogatás mediterrán zöldségekkel” elnevezésű kompozíciót, mely korrekt padlizsánkrémet, még finomítható, de élvezetes céklás csicseriborsókrémet, tökmagkrémet és lilahagyma-chutney-t tartalmazott, olajbogyó, kapribogyó és aszalt aszaltparadicsom kíséretében. Mellé ízre, állagra egyaránt meggyőző gyökérkenyeret kaptunk.

Fotó: A szerző felvétele

Kifejezetten jól sikerült a rozmaringos körtével és narancsosszilva-kosárkával kísért grillezett kecskesajt.

Fotó: A szerző felvétele

A kemencében sült kacsacomb, amit pinot noir-os meggymártással és aszalt meggyes polentával körítettek, omlós, ízletes, cseppnyivel több pörzset és intenzívebb színt nem bántunk volna. Jól passzol hozzá a birtok magas minőségű pinot noir-ja.

Fotó: A szerző felvétele

A fahéjas öntettel felszolgált gesztenyés-meggyes kürtőskalács ízletes desszert, elnevezése kissé merész. Megkóstoltuk a Merlot-habbal és mandulagrillázzsal társított csipkebogyós csokitortát is, ez sem okozott csalódást, értékeltük, hogy a sommelier mert mindkettőhöz száraz vörösbort társítani.

A szerző felvétele

A kiszolgálás kedves, udvarias, szívélyes, segítőkész. A számla végösszege csak hét százalék szervízdíjat tartalmaz, ami meglepő a tíz százalékot is egyre gyakrabban meghaladó felszolgálási díjak világában.

Örömmel állapítottuk meg végkövetkeztetésként, hogy az Etyeki Kúria étterme felnőtt a feladathoz, meggyőző borok mellé meggyőző fogásokat tesznek az asztalra.

***

Etyeki kúria borbár és étterem

Etyek, Báthory u. 21.

Telefonszám: +36 30 8281599

Honlap: https://etyekikuria.com E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: A fahéjas öntettel felszolgált gesztenyés-meggyes kürtőskalács ízletes desszert, elnevezése kissé merész. (Fotó: A szerző felvétele)