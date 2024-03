Sör és húsvét

A húsvét elérkeztével nemcsak a szellem és a lélek újul meg jelképesen, hanem a kinyíló természet is csodás energiákat ad. A japánok a hanamival, a virágzó fákban való gyönyörködéssel ünneplik a természet újjáéledését. Mi, sörszeretők a teraszra kiülve egy friss, de tartalmas sör mellett élvezzük az első melengető napsugarakat. A nehéz, böjtös téli söröket felváltják a frissebb, üdébb, világosabb sörök. Milyenek ezek a tavaszi sörök, mivel készülnek húsvétra a sörfőzdék Európában és itt Magyarországon? Milyen söröket válasszunk a húsvéti menü mellé?

Tavaszi lendület

A zöldbe boruló rétek, a színes virágok, primőr zöldségek mellett a tavaszi sörök is a lendületet sugallják. A 5-6 százalékos, magasabb alkoholtartalom még átmelegít, de a gazdagabb komlózás ellensúlyozza a telt malátás édességet. Akár egy harsogó retek vagy a frissen reszelt torma, a tavaszi lágersörökben is érződik ez az utánozhatatlan zöldségesen friss íz. A korty végi keserű íz elegáns, száraz, nem olyan, mint egy IPA agresszív keserűje. Ez az ízvilág kellemesen kiegészítheti a majonézes tormás húsvéti sonkát, és az édesebb ízvonal remekül passzol a húsvéti kalácshoz. Egy pilzeni kis főzde, a Purkmistr nemcsak a különleges tevés cégéréről, hanem a remek, egyedi söreiről is híres. Pár éve a pesti cseh sörfesztiválon a pilzeniük mellett mutatták be a tormás lágerüket, ami pikáns, meglepő, de mellette izgalmas és különösen a füstölt csülök mellé nagyon finom is volt.

Hímes tojás sörből

A zöld sörről a márciusi ír ünnep, a Szent Patrik-nap juthat eszünkbe először, pedig a zöld sörnek nemcsak ír hagyománya van. Csehországban húsvét előtt zöldcsütörtök napjára főzik meg a zeleny pivot, a zöld sört. Az ír zöld söröket általában valamilyen sziruppal színezik zöldre, a cseheknél az igényesebb darabokat gyógynövénnyel, legtöbbször csalánnal festik meg, és illatukban is érezni a friss gyógynövényes aromákat. Több mint tíz éve, a kazincbarcikai HBH sörfőzdében Lempochner Zsolt is készített már csalános sört. A Bükk oldalában frissen szedett csalánlevelekkel készült erős, 6 százalékos láger igazi kuriózum volt az induló sörforradalom kínálatában. A Különleges Sörök Boltjában most többféle cseh zöld sör is kapható. Aki meg csapolva szeretné megkóstolni, most a Ferdinánd Monarchia étteremben megteheti.

Ferdinánd Monarchia étterem – Ferdinánd

A csehek a zöld alapsörből készítik el a húsvéti sörkülönlegességet. A vágott sörhöz (barna-világos) hasonlóan a zöld sör mellé egy pirosra színezett, alacsonyabb alkoholtartalmú lágert csapolnak úgy, hogy a különböző sűrűség miatt a két réteg szépen elkülönüljön egymástól. Így készül a „sörhímestojás”, a Krasličák.

Magyar húsvéti sörök

A pilisvörösvári Rotburger sok éve megbízható, klasszikus bajor stílusú sörökkel – világos, szűretlen, barna – van jelen a kisüzemi sörfőzdék között. A németeknél nagy hagyománya van az idénysöröknek, ezt a vörösvári sörfőzdében is hűen követik.

Rotburger – Rotburger

Jáki András tulajdonos szokás szerint minden évben elkészíti a Weihnachtsbiert, és korábban főzött már egy Osternbiert, egy vörös húsvéti sört. Idén két húsvéti söre is lesz egy 5 százalékos bajor búza és egy 6 százalékos pincesör. Ez a spezial kellerbier, testes, de a szüretlenség miatt friss, zamatosan komlós láger. Idén a címkegyűjtőknek is akad meglepetés, mert néhány sörre a korábbi piros tojásos címkét teszi majd a főzde.

A békésszentandrási Szent András Sörfőzde idén is jelentkezett a húsvéti idénysörével. A szokás szerinti páros mindig egy izgalmas sörstílus és annak a továbbgondolt, ízesített változata. Volt már szelim borsos, jázminvirágos, vörös IPA, barackos NE IPA. Az idei békési nyulas sörök RAW IPA-k. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a cefrézési fázis után kimarad a komlóforralási fázis, a sörlevet 75-78 fokon tartják és úgy komlózzák. Ezáltal egy krémesebb kortyérzetű sör lesz a végeredmény, amelyben jobban érvényesülnek a komlóaromák.

A Nyúlon innen pilzeni és búzamalátával készült, 5,6 százalékos könnyedebb RAW IPA. A Strata, a Galaxy és a Citra komlók jellegzetes citrusos, maracujás és fűszeres-málnás-chilis jegyei dominálnak a sörben.

Szent András Sörfőzde – Nyúlon innen – Nyúlon túl

A Nyúlon túlnál egy kis virágos Simcoe komló ad hozzá az ízekhez. A csavar idén a rózsabors és a málnavelő, ami piros tojás helyett megörvendeztethet bármilyen locsolkodót. Természetesen szigorúan csak 18 év fölött. Ha meg ízlett, a következő sört – szokás szerint – fogjuk a nyuszira…

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Szent András Sörfőzde – Nyúlon innen – Nyúlon túl)