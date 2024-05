„Új hullámos” helyek a Népsziget északi részén: a Perem, a Kabin, a Wasser és a Szitakötő

Az első egység, ahová betértünk a 2019-ben nyitott Perem volt, melynek vízparti, erdőközeli terasza talán a legmegnyerőbb, legalábbis azok számára, akiket a vadregényes atmoszféra csábít a város eme szegletébe.

A szerző felvétele

Kínálnak csirkés, pulled porkos és caprese-s tortillákat sült burgonyával, gyros tálat, hekket, chilis, illetve sajtos nuggets-et, valamint lángosokat, utóbbi műfajban extra toppingosokat is, melyek lényegében a tortillák átiratai. A Borsodi (Molson Coors) szortimentből válogatott sörökön kívül ihatunk mindemellé háromféle Cecei sört is, hétféle minőségi magyar bort mérnek ki baráti, 1000 forint alatti deciáron, a tömények között is találunk néhány prémium tételt, beleértve a Nobilis főzde pálinkáit.

Minket a lángos csábított el, ami igen hamar megsült és kifejezetten jónak bizonyult a maga műfajában. Lehetett volna egy fokkal könnyedebb, de ez már preferencia kérdése, a lángosnak is megvannak a maga „iskolái”, jómagam az Aradon és Nagybányán kínált foszlós stílushoz szoktam hozzá.

A szerző felvétele

A fokhagymásra 950 forintot kérnek, ami manapság kedvező díjszabásnak számít. Cecei sört ittunk mellé, amihez nem volt üvegpoharuk, beletörődtünk a helyzetbe. A kiszolgálás kifejezetten kedves, szívélyes.

A szerző felvétele

A Perem tőszomszédságában működik a Kabin, mely a közösségi oldalán olvasható rövid önmeghatározás szerint „ideális vízparti pihenőhely családoknak, kutyásoknak, kirándulóknak, bringásoknak, gyerekeknek”. Ez volt az első, 2017-ben megnyitó, főként a fiatalokra építő trendi hely a félszigeten. Kellett akkoriban ehhez bátorság, vannak helyzetek, amikor a szomszédos, azonos profilú vendéglátó egységek inkább szövetségesek, mint versenytársak, hiszen odacsábítják a közönséget, lásd Lövőház utca, Liszt Ferenc tér, bulinegyed, stb.

Mi is azért vettük célba a Népszigetnek ezt a részét, mert láttuk a térképen, hogy egyik hely éri a másikat.

De úttörőnek lenni egy ilyen különleges, kevesek által frekventált helyen komoly kockázatvállalás. Mind a Perem, mind a Kabin üzemeltetői a vízparti ritkás erdőbe is kitettek asztalokat, a folyó közvetlen közelébe, talán ez a rész adja a legjellegzetesebb, legtöményebb Népsziget-élményt.

A szerző felvétele

Csábított egy-két fogás az étlapról, de tartott még a lángos-adta jóllakottságérzés, így csak boroztunk. Itt is műanyagpohárban adják a sört, fröccsöy és limonádét, de a borokat üvegpohárba mérik ki. A Hétszőlő Furmintjára esett a választásom, a bort sajnos nem hűtötték be, húsz fok feletti hőmérsékletével finoman szólva nem hozta az élvezeti érték optimumát. Egyébként tartanak tonhal- padlizsán- és feta-krémet, továbbá humuszt, tabbouleh-t csirkével vagy falafellel, grillezett kecskesajtot salátakörettel, wrapeket, burgereket és debrecenit. A kiszolgálás tekintetében itt sem érthette szó a ház elejét.

A szerző felvétele

További pár lépést megtéve dél felé a 2018-ban, másodikként nyitott Wasserbe ütközünk, melynek jelmondata - „Kaja, pia, Duna” - kétségkívül találó. „Egyedi, Laza, Modern - Talán ezek azok a kifejezések, amik legjobban jellemezhetik a Wassert. A fa deszkával kialakított terasz egyedülálló élményt nyújt a vendégeknek. Kicsit olyan az érzés lehet, mintha egy stégen élvezné az ember a Duna-part csodálatos látványát.” – írják a közösségi oldalukon.

Ami tény, az tény, a Wasser teraszának hangulatát elsősorban a Duna s az Újpesti vasúti híd-uralta panoráma határozza meg s nem az erdő.

A szerző felvétele

Itt is műanyagpohárba mérik a sört, a kiszolgálás egyébként kedves, közvetlen. Az italok mellé rendelhetünk snack-ként hagymakarikát, csirke nuggets-et, nachos tálat, továbbá burgereket, csirkesalátát, caprese-t, valamint „nyári hangulatban” jeligére, lecsót kolbásszal és anélkül, hekket parasztkenyérrel, fish and chips-et, valamint „hekk and snack” címszó alatt tőkehalat és hekket sült burgonyával, remoulade szósszal.

A szerző felvétele

Nekünk a fish and chips-re esett a választásunk. 4200 forint nem magas ár, de mi tagadás, jobbat vártunk, mint amit kaptunk. A hal mirelitáruból származott, igaz, hogy azon belül jobbféle volt, ilyet kaptunk a Halász utcai Port Beer and Food-ban és a Beer Brothersben is. De akárhogy forgatjuk a mirelit, az mirelit, egy ilyen egyszerű ételt félkésztermékből készíteni egy ilyen fancy helyen igénytelenség, stílustalanság. Ellentétben a sörbárokkal, ahol, tetszik, nem tetszik, szinte általános megoldás a mélysütött mirelitáru, legyen szó sajtfalatkákról, hagymakarikáról vagy csirkeszárnyról.