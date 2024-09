A Dobrumba és Pingrumba után itt a Marumba!

A 2010-es évek második felének egyik szenzációja volt a Dob utca és a Rumbach Sebestyén utca sarkán nyílt Dobrumba, mely közel-keleti ételkínálatával egy csapásra népszerű lett. A választékban helyet kaptak mediterrán fogások is, nézzük, ők hogy definiálták magukat! „A Dobrumba éttermet és reggelizőt az utazásaink inspirálták. Közel-keleti, mediterrán és kaukázusi ételeket kóstolhattok nálunk, sok növény és különböző országokban gyűjtött kincsek között. Spanyol, olasz, portugál, marokkói, izraeli, libanoni, grúz, örmény, török és még sok más nép receptjeit sorakoztatjuk fel az asztalokon. Italkínálatunkban és a zenei aláfestéssel is megpróbáljuk ezt a sokszínűséget tükrözni. Szeretnénk sallangmentes, változatos hely lenni a hetedik kerület küszöbén. Az Atlasztól az Ararátig, a Boszporusztól Gibraltárig” – áll mindmáig a honlapjukon.

A nyitásról többek között Mauthner Zsófia is lelkendezve adott hírt, kiemelve, hogy az Urbán Tibor nyitóséfjének, Berényi Andrásnak a neve garancia a minőségre és „a tökéletesen, izgalmasan beállított ízekre”. „Ahol ő megjelenik, ott a helyem, követni fogom, bárhol, bármit is nyisson itthon, és remélem, hogy még sok ilyenre lesz példa. Andrásnak évtizedes nemzetközi tapasztalatának, sokéves ázsiai utazásainak, londoni és egyéb munkáinak köszönhetően a kisujjában van a fűszerezés művészete, és engem elsősorban ezzel vesz le a lábamról” – írta a helyről 2017 elején.

A szerző felvétele

Néhány évre rá a Covid-időszakban, 2020 őszén nyitott a Pingrumba nevű testvéregység, melynek elnevezése részint a Dobrumbát idézte, részint utalt az ingatlanban több évtizedig működő Széll Kálmán téri Ping kínai étteremre. „Fél lábbal még kedvenc közel-keleti és észak-afrikai tájainkon maradunk, de már átlépünk a Kaukázus láncain, körülnézünk az ősi hagyományokat őrző Perzsiában, beugrunk Nyugat-Ázsia vadlovas sztyeppéire, és meg sem állunk a mindig mesebeli Indiáig” – írják a tulajdonosok az azóta is sikerrel működő helyről. Alkalmunk volt baráti-családi körben mindkét egységbe több ízben is betérni, izgalmas, ötletes, jól elkészített ételeket ettünk, jól kitalált környezetben, így kétség nem fért hozzá, hogy a pesti bulinegyed szívében idén nyitott harmadik helyet is igen gyorsan meg fogjuk látogatni, annál is inkább, mert ezzel a hellyel az üzemeltetők hazaérkeztek, a saját kulináris hagyományaikból merítettek.

Eddig az utazásainkból merítettünk, ezúttal a gyökereinkhez nyúlunk. […] Modern Kárpát-medencei ételek nyelvén szólunk a saját régiónk sokoldalúságáról […] egyszerre tálaljuk az ismerős kedvenceket és mutatunk ízeket, benyomásokat az egykori Monarchia területéről. Kreatív séfünkkel, Heiszler Olivérrel hazai, erdélyi, szlovák, szerb, cseh, szlovén tradíciókból nyerünk ihletet, ő maga alapos gyűjtést végzett a népi konyhák hagyományairól. Asztalaink marasztaló környezetben várnak ebédre és vacsorára

– írják a honlapon. A marasztaló környezethez egy rendkívül sokoldalú zenei válogatás is hozzátesz, nem is keveset, amibe a magyar népzene éppúgy belefér, mint az olyan retróslágerek, mint a Skorpió Így szólt hozzám a dédapám című örökzöldje. Heiszler Olivér neve külön vonzerőt jelentett, a sajnos megszűnt Michelin-csillagos Tantiban az ő konyhafőnöksége idején jártam, s katartikus élménnyel gazdagodtam.

Kínálnak előétel méretű „kis tányérokat”, amiket magyar tapasként felfoghatunk, s melyeket a társaság kívánság esetén meg is oszthat egymással, továbbá főételeket és desszerteket a fentebb vázolt értelmezési keretben. Az általunk választottakon kívül szerepel a választékban többek között paprikás karfiolleves vajas galuskával, hideg céklaleves, tanyasi csirkepaprikás tojásos galuskával, kelkáposzta-főzelék gombafasírttal, grillezett kecskesajt zöldbabbal és bodzás salátával, rántott szelet burgonyával és salátával, almás pite és Rákóczi-túrós.

Bő két tucat minőségi bort tartanak szerte a Kárpát-medencéből, köztük nem kevés natúr és biotételt, többek között Maurer Oszkártól, Bott Frigyestől, Bencze Istvántól, Barcza Bálinttól, Bukolyi Marcelltől és Földi Bálinttól, ezek kétharmadát decire is kimérik. Pécsi és Peroni söröket kínálnak.

Becsülendő, hogy nincsenek nagyipari multiüdítőik, frissítők címszó alatt olyan izgalmas italokat rendhetünk, mint verjus-fröccs (éretlen szőlő leve szódával), meggy-kakukkfű, málna-borsmenta szénsavas szörp. (Az étlap ezeteket is fröccsnek írja, de a szörp vagy limonádé inkább illik rájuk, a verjus esetében a fröccs megnevezést a szőlőből készült alapanyag teszi indokolttá).

Kávéik alapanyagát a Bányai pörkölő jegyzi, cold brew jeges teát is készítenek. A töményválaszték igényes, tartanak hatféle pálinkát a legjobbak közül, arra is volt figyelmük, hogy a két whisky magyar, illetve magyar vonatkozású legyen, az egyik az Agárdiak rozswhiskyje, a másik tokaji hordós Arran scotch. A ginek között is találunk magyar prémium termékeket.

A kiszolgálás udvarias, kedves, szívélyes.

Mi elsősorban az előételek közül válogattunk, a főételek közül a halas fogás tűnt a legizgalmasabbnak. Megnyerő volt a töltött tojásként, főtt tojásfehérjében tálalt, májjal készült zsidó tojás, jó ötlet a füstölt pisztráng lángoson, de utóbbi kellene még dolgozni, nem adta az elvárt könnyedséget, foszlósságot.

Zsidó tojás – A szerző felvétele

Füstölt pisztráng lángoson – A szerző felvétele

Korrektnek bizonyult az óriás babos zakuszka, élvezhető, de finomítható a tárkonyos mustárral és pirítóssal kínált mangalicapástétom, a vörösborban párolt töltött hagyma, valamint a bőrén sült ponty paprikás krumplival. Izgalmas, vibráló, katarzisközeli a „kovászolt tök, édeskömény, egres” nevű kompozíció. Mindehhez remek kovászos kenyeret adtak.

Pirítóssal kínált mangalicapástétom – A szerző felvétele

Bőrén sült ponty paprikás krumplival – A szerző felvétele

Vörösborban párolt töltött hagyma – A szerző felvétele

Mindent egybevetve jól kitalált, igényes, minőségorientált hely a Marumba, méltó a két idősebb testvérhez, a bulinegyedben pedig egyszerre hiánypótló és kiemelkedő.

