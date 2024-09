Málnás paradicsomesszencia és fasírtos krumplifőzelék a MOL-toronybeli Zazie-ban

Budapest új városnegyede a még mindig épülő Budapart, mely a főváros legdinamikusabban fejlődő részeinek egyike. S áll ez e városrész vendéglátására is. A Kopaszi gátnak már évek kialakult egy viszonylag stabil kínálata: a népszerű Vakvarjú-láncnak működik itt egy étterme, a Bercsényi utcából ismert, de ott hosszabb ideje zárva tartó Café Ponyvaregény itt bizonyult sikeresebbnek, a bisztró vonalat képviseli nevében is Le Bistro s a Fruska, idei nyitás a Kopaszi kert, melyet még nem sikerült tesztelni.

A tulajdonképpeni Budaparton belül nyitott egységet a Halásztelekről induló, de a Krisztina körúton is megkapaszkodott és sikerrel működő remek Dobay cukrászda, melynek az Országtorta versenyben döntőbe jutott tejszíneshomoktövis-mousse-os, homoktövis-zselés, feketeribizlis, karamellás, lisztmentes sósmogyoró-alapú, Árvácska névre hallgató süteménye jobban meggyőzött, mint a végül győztes, egyébként szintén jól sikerült Mákvirág.

Itt működtet újabb üzletet a Pozsonyi útról ismert, Budapest legjobb fagylaltozói közé sorolt Ciocolatte, a The DAM n Good Place speciality kávézó minden tekintetben csúcskategóriás egység, Shanghai néven működik szinte titokban egy cégér nélküli távolkeleti egység, ahová még nem sikerült eljutni, mint ahogy a Melódin nevű gyorsétkezdének sem voltam még a vendége. A Mol torony tetején a Virtu étterem várja a vendégeket, a városnegyed ikonikus épületének földszintjén pedig stílszerűen egy benzinkúthoz nem kötött Fresh Corner valamint a Zazie bisztró és bár.

Utóbbi remekül megtervezett belső térrel rendelkezik, kellemes szeparékkal és üvegfalakkal, így, aki nem ül ki a teraszra, az is élvezheti a Lágymányosi öböl nyújtotta panorámát. A belteret sok zöld növény díszíti, az asztalon is letisztult, egyszerű, de szemgyönyörködtető virágkompozíció fogadja a vendégeket.

Magas szintű kreativitásról és technológiai tudásról tanúbizonyságot tevő kortárs magyar és nemzetközi fogások sorjáznak az étlapokon minden napszakban.

Színvonalas reggeliket kínálnak, többek között avokádós garnélás Eggs Benedictet angol muffinon, bundás kenyeret füstölt sajttal, bébi római salátával és marinált lilahagymával, rántott húsos, szarvasgomba-majonézes ciabatta-t lyoni hagymával s persze klasszikus tojásételeket is.

A „business lunch” keretében egy előételből, egy levesből, három főételből és két desszertből válogathatjuk össze ebédünket, a választék hetente változik. Az állandó, de szezonális étlapon egy sor izgalmas kompozíciót találunk. Például őz-carpacciot fekete erdei gyümölcsökkel, kacsaerőlevest húsos raviolival, marinálva égetett makrélát bergamottal és kaviárral, tiszai szürkeharcsa steaket káposztás cvekedlivel és kaporral.

A séf Bíró Dániel, aki az egyik legjobb magyar étterem, a Michelin ajánlással rendelkező Fehér Szalon konyháját vezette a New York palotában.

Őt úgy szokták emlegetni a szaksajtóban, mint a magyar vendéglátás élő legendájának, a ma is aktív Bíró Lajosnak a fiát, de felkészültségével és tehetségével önjogon is az élvonalba tartozik.

Érdemes elolvasni a Dining Guide által vele és Pallag Dáviddal készült kettős interjút, mindkettejüknek példaértékű a hivatáshoz és a munkához való hozzáállása, illetve önreflexiód képessége. De érdemes egy másik idei beszélgetést is ideilleszteni, melyben az ifjú séf elmondja, hogy meg szeretné élni, hogy „egy igazán jól, felejthetetlen ízekkel elkészített gulyással és hortival (hortobágyi palacsintával megj. tőlem, BZSA) Magyarországon is megérkezhessen a Michelin-csillag. Anélkül, hogy lenne benne ázsiai csavar, yuzu vagy kifordítom-befordítom megoldások.” Annyi biztos, hogy a Michelin ajánlást, vagy akár Bib Gourmand kategóriát jelenlegi étterme már most megérdemli.

Nézzük az itallapot! A habzókkal együtt közel két tucat, gonddal összeválogatott, zömmel magyar bort tartanak, melyek többségét pohárra is kimérik. Örömmel láttam a választékban olyan második vonalbeli kedvenceimet, mint a soproni Steigler, a gyöngyöstarjáni Benedek vagy a szekszárdi Tüske pince. De említhetem a maga kategóriájában már etalonnak számító Szászi Endrét is.

Csapon Pilsner Urquellt tartanak, ami ottjártunk idején sajnos épp kifogyott. Palackban öt igényes tételből választhatunk, az étterem átalános árszínvonalához képest aránytalanul magas áron. Az alkoholmentes Heineken helyet jobban nézne ki a választékban egy Szent András „Majdnem IPA” vagy egy Stari nullás, ezek nem mellesleg sörszerűbb élményt is adnak, mint bármely nagyipari mentes főzet.

A töményválaszték parádés, az import tételek a csúcsszegmenshez tartoznak, akárcsak a békéscsabai Árpád főzde pálinkái. A ginek között több magyar prémium termék is szerepel. Kiváló koktélokat készítenek, mely közül külön kiemelném a high end gin-tonikokat.

Megrendeltük a három fogásos menü egyik variánsát, ennek keretében a körtés tormakrémmel és snidlingolajjal kínált marinált lazac jó indítást jelentett.

A krumplifőzelék kifogástalan, nem akar többnek látszani annál, mint ami. Házias stílusban készült, gyermekkoromra emlékeztetett. A kellemesen savanykás, svábos, paprikamentes vonalat követte, ilyeneket ettem mindkét nagymamám konyháján. Mellé Stefánia-stílusban készült remek fasírtot adtak.

Rendeltünk hozzá kovászos uborkát is, mely klorofill-olajjal ízesített-díszített saját levében érkezett. A műfaj remekének bizonyult, roppanós volt és kiváló ízegyensúlyú.

A Rákóczi túróst megfordították, alul volt az égetett tojásfehérje hab, erre került a „tészta”, ami nem adott átütő élményt, tetejére pedig a barackmártással bevont megnyerő állagú és ízű túrógömb. Mindent egybevetve kiváló, látványos desszert, menüben adva különösen az.

Az á la carte étlapról is választottunk két fogást. A „málnás paradicsomesszencia lestyánnal és kápia-paprikával” egy szabályos ízorgia, leírni lehetetlen, kóstolni kell. A „madártej bodzaporos fészekben elnevezésű desszert már szemre is leveszi az embert a lábáról. A vendég előtt öntik a „fészekben” pazarul elrendezett habtojások köré az ízre és állagra egyaránt kifogástalan „tejet”. Csúcsélmény, adja mindazt, ami e műfaj adhat.

A kiszolgálás álomszerű: kedves, udvarias, szívélyes, stílusos. Itt még az is hiteles magyarázatot nyer, hogy miért nem kap az ember rögvest itallapot, a vendégek többsége az ebédmenühöz ajánlott italokból válogat.

A Zazie - akárcsak a Virtu - nemcsak a Budapartnak éke, hanem Kárpát medencei szinten is kiemelkedő vendéglátó egység.

Elérhetőségek: Zazie bistro&bar Budapest, Dombóvári út 28., MOL Campus, földszint Telefonszám: +36 70 453 2500 Honlap: https://zaziebistro.hu/ E-mail-cím: [email protected]

Borítókép és fotók: Borbély Zsolt Attila