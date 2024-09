Remek hortobágyi palacsinta, javítható pacal és korrekt sajttorta a pápai Gólyafészek vendéglőben

A nyolcvanas években egészen más rangja volt a könyvolvasásnak, mint manapság. Tény, hogy nem volt még számítógép, mobiltelefon, internet. Helyette sakk, go, olvasás, túrázás, sport. A temesvári magyar líceum padjait koptatva azon vitatkoztunk egyik könyvgyűjtő osztálytársammal, hogy magyar- vagy világirodalmat érdemes inkább olvasni. Jómagam úgy véltem, hogy miután a magyar géniuszok alkotásait abszolváltam, majd akkor fordítok időt más nációk irodalmi termésének megismerésére.

Így vagyok az utazgatással is. Persze, ha alkalom adódik, érdekel a világ bármely tája, de ha magam választok úticélt, akkor az szinte mindig a több, mint egy évezredes magyar szállásterületen, a Kárpát medencében található. Ezért is éreztem nemcsak ritka szép, de testhezálló kihívásnak is a Kárpát medencei étteremkalauz megszerkesztésének feladatát – elismerés és köszönet érte a Trianon Múzeum alapítójának és igazgatójának, Szabó Pál Csabának. A munka a kötet megszerkesztésével nem ért véget, a világhálós változatot folyamatosan bővítem, kifejezett célom, hogy előbb-utóbb belekerüljön minden Kárpát medencei város.

A Nagy Magyarország parkban járva a minap ezért is iktattam be visszaúton egy kisebb kerülővel Pápát, egy közel 30.000 lelkes várost, mely nemcsak, hogy hiányzott eddig a kalauz térképéről, de soha nem volt szerencsém eljutni oda.

S ha már ott voltam, szétnéztem a kocsmavilágban is, két igen kellemes meglepetés ért. Egyik az Egri borház volt, szívmelengető nemzeti dekorációval, két kis pincészet boraival, s ami kocsmában nem túl gyakori, patikatisztaságú, illatos (!) mosdóval. A másik pedig egy boltíves pincehelyiségben berendezett Csillag borozó, ahol remek somlói bort vettem rendkívül kedvező áron a Lampérth pincétől, amit persze már csak itthon kóstoltam meg.

A Gólyafészek vendéglő Pápán Fotó: Borbély Zsolt Attila felvétele

Az étterem kiválasztásában a Tripadvisort vettem alapul. A város legnépszerűbb étterme e fórumon a Gólyafészek 98 értékeléssel és 4,5 ponttal, második a Villa Classica 39 értékeléssel és szintén 4,5 ponttal, harmadik pedig a Vitafit 53 értékeléssel és 4 ponttal.

Fotó: Borbély Zsolt Attila felvétele

A hangulatos belterű, gyönyörű kerttel kiegészített vendéglátóegység nem messze fekszik Pápa központjától. Az asztalon színes terítő, rajta bors- és sódaráló. Honlapjukon

Németh Balázs tulajdonos köszöntője fogad, melyből megtudhatjuk, hogy 1998-ban a szülei vezetésével alapították e családi vendéglőt.

Hogy mennyire jó modell az éttermi szférában a családi jelleg, arra a kilencvenes években az óbudai Gigler vendéglőben döbbentem rá, elsősorban a felszolgálás kedvessége és szívélyessége okán. A jó benyomásom csak erősödött olyan ikonikus családi éttermek megismerésével, mint a Kistücsök vagy a Rosenstein.

Az étlap borítóján Gianni Annoni gondolata olvasható, miszerint

a vendéglátásban nemcsak az fontos, hogy jókat egyenek nálam – ez alapfeltétel – hanem az, hogy otthon érezzék magukat, sok mosolyt, törődést, odafigyelést és megbecsülést kapjanak.

Mindez érződik is abban, hogy a vendégekkel kommunikálnak. Az üzletvezetőre és/vagy tulajdonosra jellemző fellépésű úriember stílusa magabiztos, megnyerő és közvetlen egyszerre.

A magyar konyha népszerű fogásait kínálják egy-két nemzetközi étellel kiegészítve, így többek között tatárbifszteket, halászlét, gulyáslevest, Jókai bablevest, csirkepaprikást galuskával, kacsamájszeleteket lecsóval és steak burgonyával, sült kacsacombot hagymás törtburgonyával és vörösboros párolt káposztával, csülköt Pékné módra, velővel töltött sertésbordát rántva krumplipürével, marhapofát vörösboros barnamártással és szalvétagombóccal, Cordon Bleu-t (Blue-nak írva), szarvasszeletet áfonyamártással és édesburgonyahasábbal, Gundel palacsintát és Somlói galuskát.

Az étlappal egybeszerkesztett itallapon hatféle habzót leszámítva meglepő módon borok nem szerepelnek. Nem is nagyon kerestem rajta alkoholos italokat, hiszen volán mellett ültem. A honlapról sikerült megtudni, hogy igen korrekt borválasztékuk is van. Így nehéz a borfogyasztást serkenteni, ha nem adják a vendég kezébe az étlappal együtt a borlapot is.

Mindezt úgy, hogy a borszortiment átlag feletti, közel félszáz értő kézzel összeválogatott magyar bort tartanak, melyeknek nagy részét decire is kimérik igencsak baráti áron.

A Magony pálinkák széles választékáról is csak a honlapot böngészve értesültem. Öröm volt látni a badacsonyi Szörényi pince borait a honlapon, ez volt az első alkalom, hogy a legendás zeneszerzőnek, nem mellesleg kamaszkorom ünnepelt sztárjának borával találkozhattam a vendéglátásban.

Soproni Ászokat csapolnak, palackban a Heineken portfólió Magyarországon forgalmazott söreit tartják, továbbá Paulanert, hogy azon belül melyiket, az nem szerepel az itallapon, vélhetően szűretlen búzát. Egy-két Győr vagy Sopron környéki kézműves sört öröm volna látni az itallapon a lokalitás jegyében, de ha a fővárosi legjobbaktól válogatnának, azt sem bánnánk.

Nézzük az ételeket!

Fotó: Borbély Zsolt Attila felvétele

A csavar nélküli, hagyományosan elkészített hortobágyi palacsinta jól sikerült, jó ízű és kellő mennyiségű a szaft, ízletes a töltelék, a fogás adja azt, amit alapjáraton, továbbgondolás nélkül adni tud.

Fotó: Borbély Zsolt Attila felvétele

A pacalpörkölt lehetne kollagénesebb, de ízletes így is, a rizsköret némi finomhangolást elbírna, mennyiség eltúlzott a pacaléhoz képest. Az almapaprika élvezhető, kellemes meglepetés volt a mellé adott remek káposztasaláta. Gyengécske minőségű, de friss, s így nem élvezhetetlen kenyeret adnak mellé. A három fogásból ez volt egyébként a leggyengébb láncszem.

Fotó: Borbély Zsolt Attila felvétele

A szintetikus ízektől mentes erdei gyümölcsmártással áthúzott sajttorta korrekt, édesítése dicséretesen visszafogott.

Az árak a színvonalhoz képest kifejezetten kedvezőek.

A felsorolt ételekre egy alkoholmentes sörrel és borravalóval együtt 8000 forintot fizettem 2024. szeptemberében, ami szinte hihetetlen manapság, amikor örül az ember, ha három fogás egy itallal nem lóg ki nagyon a tízezerből.

Hadd jelezzem azt is, hogy a számla nem tartalmaz felszolgálási díjat.

Mindent egybevetve jó élményt adott a Gólyafészek házias konyhastílusa, nem lenne ellenemre mást is megkóstolni, például a harcsapaprikást, roston sült lazacot vagy pankó bundás velőt.