Szódabikarbónás zöldség- és gyümölcsmosás – tényleg hatásos?

A friss zöldségeket és gyümölcsöket mindig meg kell mosni, ezt tudjuk. Azonban elterjed egy módszer, amit sokan alkalmaznak és ajánlanak is, a szódabikarbónás zöldség- és gyümölcsmosás. A kérdés az, hogy valóban hatékony és indokolt a szódabikarbónás zöldségmosás, vagy csupán újabb, túlértékelt divat?

Szódabikarbónás zöldségmosás: van értelme?

Fotó: Pexels

Miért fontos a gyümölcs és zöldség mosása?

Akár boltból, akár piacról, akár saját kertből származik, a zöldség és gyümölcs nem tiszta állapotban kerül a konyhába. Felületükön föld, por, viaszréteg, növényvédőszerek maradványai és – nem utolsó sorban – kórokozók (mint például salmonella vagy E. coli) is jelen lehetnek. Éppen ezért a szakértők ajánlása szerint minden zöldséget és gyümölcsöt alaposan meg kell mosni folyó víz alatt, akár boltban vásároltuk, akár otthon termesztettük. Az egyszerű öblítés azonban nem feltétlenül távolít el minden szennyeződést – ezért terjedt el a szódabikarbónás áztatás.

Szódabikarbónás zöldségmosás

A nátrium-hidrogén-karbonát, közismert nevén szódabikarbóna, enyhén lúgos kémhatású, emiatt kiválóan alkalmazható természetes tisztítószerként. A gyümölcsök és zöldségek tisztítására is egyre többen használják: egy teáskanálnyi szódabikarbónát kell két csésze vízhez adni, majd ebben 12–15 percig áztatni az élelmiszert. Szakértők szerint ez a módszer hatékony lehet a viaszrétegek, por és felületi szermaradványok eltávolításában. Fontos azonban az áztatás utáni bő vízzel történő öblítés és az alapos szárítás is, ugyanis a dörzsöléssel is eltávolíthatjuk a szennyeződések egy részét.

Kutatási eredmények azt mutatják, hogy a szódabikarbónás módszer 66,7–98,9 százalékkal képes csökkenteni a növényvédőszer-maradványok mennyiségét, míg a sima csapvizes mosás csupán 26,7–62,9 százalékos eredményt produkál. Ugyanakkor a hatósági ellenőrzések alapján a legtöbb élelmiszerben mért szint bőven a megengedett határérték alatt van, tehát az egészségre gyakorolt kockázat általában minimális.

A szódabikarbóna főként kemény héjú, jól kezelhető terményeknél alkalmazható sikerrel, például almánál, körténél vagy uborkánál. Puha, sérülékeny gyümölcsök – például bogyós gyümölcsök – esetében viszont az áztatás már károsíthatja a terményt, ezért ezeknél érdemes inkább kerülni a szódabikarbónás technikát – írja az Epicurious.