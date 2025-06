Erre cserélik sokan a búzalisztet, sokkal jobb így a palacsinta is

Ma már rengeteg olyan bolti keveréket kapni, amit liszt helyett használhatunk. Aki gluténérzékeny, az pontosan tudja, hogy önmagában egy magliszt, ami nem búzából készül, nem fogja tudni helyettesíteni a búzafinomlisztet. Sem a kelt tészták, sem a sütemények nem lesznek olyanok, mint búzalisztből. Épp ezért jó, ha ismerünk többféle alternatívát, ugyanis mindegyik másra jó. A lisztekkel való játék azért is jó, mert a diétába nehezen beilleszthető finomított búzaliszt egy részét kiválthatjuk egészségesebb alternatívával. Sajnos teljesen nem lehet lecserélni a lisztet, de így is tudunk nyerni pár kalóriát!

Liszt helyett gluténmentes alternatívákat is használhatunk // Fotó: Pexels

Liszt helyett ezeket használd, ha sütsz vagy főzöl

Kókuszliszt

A kókusz sokaknak még ma is egyet jelenet a kókuszkocka vagy a keksztekercs nélkülözhetetlen alapanyagával. A kókusz azonban olyan alapanyag, amiből növényi ital, azaz tejhelyettesítő, édesítőszer (kókuszvirágcukor) és liszt is készíthető.

A kókuszliszt őrölt kókusz, ami természetesen gluténmentes, ám édes ízű, ellentétben a búzaliszttel. Elsősorban édességek, főként palacsinták készítése során ajánlják a használatát. A kókuszliszt több folyadékot szív magába, mint a liszt, ezért nem lehet egy az egyben kiváltani.

Az ökölszabály az, hogy a receptben írt liszt mennyiségének csak a negyedét cseréljük kókuszlisztre, a többi maradjon sima búzafinomliszt. Így is előfordulhat, hogy szükséges lesz egy extra tojás vagy kicsit több folyadék – írja a BBC Good Food cikke.

Hajdinaliszt

A hajdina egyike a régi gabonafajtáknak. Sokan nem szeretik jellegzetes aromáját, sokan viszont előszeretettel használják, hiszen remek köret készíthető belőle. Használhatjuk rakott ételekbe rizst helyett, és a belőle őrölt liszttel sütni is tudunk. A hajdinaliszt sem tudja minden esetben teljesen kiváltani a búzalisztet. Egy palacsintát mondjuk el tudunk készíteni teljesen hajdinalisztből, de kelt süteményeket már nem igazán. Érdemes első körben a fehérliszt negyedét lecserélni, majd ha bevált a recept, növelni az arányt a süteményekben, pékárukban. A hajdina ugyanis fontos, értékes élelmiszer, tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, melyek remekül megtámogatják az étrendünket.

Quinoaliszt

A quinoa is reformköret, sokan a köles és a bulgur mellett ezt is gyakran fogyasztják. Remekül belekeverhető salátákba, így biztosítjuk a megfelelő szénhidrát- és rostbevitelt is.

A quinoaliszt állagra hasonló, mint a búzaliszt, csak vele ellentétben természetesen gluténmentes.

Íze erős, jellegzetes, akárcsak a hajdinának, így mindenképp számoljuk azzal, hogy nem lesz olyan a kész étel, mintha fehér lisztből készült volna. A quinoalisztből ropogós kenyér, pizzatészta, palacsinta és muffin is készíthető, akár önmagában, akár úgy, hogy a búzaliszt felét erre cseréljük.

A quinoaliszt használata hasonlóan rugalmas szerkezetet és állagot eredményez, mint a búzaliszt esetén létrejövő gluténszerkezet. Emellett a quinoaliszt rostban gazdag, magas fehérjetartalmú élelmiszer, aminek alacsony a glikémiás indexe is.