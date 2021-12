Volt barcelonai edző a Manchester United legújabb kiszemeltje

A vasárnapi hírek szerint a Manchester Unitedet tulajdonló Glazer család utasította a klub vezetőit, még nagyobb erőket mozgósítsanak Zidane megszerzéséért, azaz a tulajdonos hajlandó lett volna még többet fizetni a francia trénernek. Zidane a nyár óta, amikor ismét elköszönt a Real Madridtól, szabad, elvileg tehát elvállalhatná a feladatot, valamiért mégsem akaródzik neki. Állítólag a felesége sem szeretne Manchesterbe szerződni.

A napokban Mauricio Pochettinót és Brendan Rogerset is szóba hozták a Uniteddel. Előbbi éveken át dolgozott a Tottenhamnél, tehát jól ismerni az angol futballt, ám jelenleg a Paris Saint-Germain vezetőedzője. Szép kis botrány kerekedne abból, ha éppen most távozna Párizsból, amikor a klub világválogatottat vásárolt össze. Pochettino azzal hárította a pletykát, hogy nagyon jól érzi magát Párizsban, de akik jól ismerik, azt tartják róla, nagyon is foglalkoztatja a manchesteri lehetőség.

Brendan Rogers is foglalt, ő a Leicestert irányítja, s idény közben önszántából ő sem mozdulna. Ráadásul Rogers korábban a Liverpoolnál dolgozott, ami nem a legjobb ajánlólevél Manchesterben.

Ernesto Valverdének éppen az az előny, hogy amióta 2020-ban elköszöntek tőle Barcelonában, nincs csapata. Ha kiemelkedő eredményt nem is tudott felmutatni a már hanyatló félben lévő Barcával, azt azért bizonyította a katalánoknál eltöltött két és fél év alatt, tudja, hogyan kell egy top csapatot irányítani. Mellette szól az is, hogy beszél angolul, ellene, hogy nem ismeri mélyen a Premier League-et, ahol nem dolgozott.

A BBC információja szerint a Unitednél állítólag ideiglenes megoldásként próbálják megnyerni Valverdét, aztán nyáron jöhet – akár a fentebb említettek közül – egy nagy ágyú.

Rövid távon mindenképpen gyógyír a manchesteri bajokra, hogy a United 2-0-ra nyert a Villarreal vendégeként, ezzel továbbjutott a csoportjából.

Borítókép: Ernesto Valverde ideiglenes megoldás lehet a Unitednél