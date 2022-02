Agresszív külsejű autóval térne vissza az élcsapatok közé a Ferrari

A megszokottnál talán zordabb külsővel, sötétebb piros színben pompázik a Ferrari idei járgánya, és az autón nagy hangsúlyt kapott egy másik szín is – az első és a hátsó szárnyat is feketére festették. A legendás olasz istálló új versenygépe az F1-75 elnevezést kapta, így emlékeznek meg az első Ferrariról, amely 75 évvel ezelőtt kigurult az autógyárból.

Mattia Binotto elárulta, olyan keményen dolgoztak, mint még soha, hogy kihasználják az új szabályok adta minden lehetőséget.

– Új szellemben és felfogásban vágtunk neki a feladatnak, az autó minden eleménél innovációra törekedtünk. Az, hogy folyamatosan az újításokon törtük a fejünket, lendületet adott nekünk a mindennapi munkában. Nagyon büszke vagyok arra a munkára, amit az F1-75 tervezésébe fektettünk. Tudjuk, hogy magasak az elvárások, de mi készen állunk, hogy harcba szálljunk a riválisokkal. Azt szeretném, hogy az F1-75 legyen az az autó, amely miatt ismét büszkeség tölti el a Ferrari szurkolóit – tekintett előre a csapatfőnök.

Nem véletlen Binotto nyilatkozata, hiszen a maranellóiak drukkereinek az elmúlt évtizedben nem túl sok örömben volt részük. Futamgyőzelmet legutóbb 2019-ben ünnepeltek, konstruktőri világbajnoki címet 2008-ban, egyénit 2007-ben nyertek Kimi Räikkönnennel a volánnál. Az idei célokkal kapcsolatban egyelőre óvatosan fogalmaznak a tavaly a csapatok között harmadik helyen végzett Ferrarinál, elmondásuk szerint szeretnének minél közelebb kerülni az élmezőnyhöz. 2022-ben is a monacói Charles Leclerc és a spanyol Carlos Sainz pilótapárossal üldözik az álmaikat. Előbbit lenyűgözte az új autó:

– Imádom, nagyon tetszik. Valószínűleg még jobban fogom szeretni, ha gyors is lesz, de a külsejével már most elnyerte a tetszésem. A piros festés kicsit sötétebb a megszokottnál, így markánsabb, de egy ilyen agresszív külsejű autóhoz szerintem remekül illik – lelkendezett a 24 éves pilóta.

Csapattársa is hasonlóan nyilatkozott:

– Agresszívnak néz ki az autó, vannak rajta radikális megoldások. Összességében nekem is tetszik, és ahogy Charles mondta, én is abban reménykedem, hogy gyors is. Nem mondhatjuk, hogy egy átlagos külsejű autóról van szó, de szerintem ez nagyszerű dolog, mert az emberek ilyesmit szeretnének látni egy új autó leleplezésekor – tette hozzá Sainz.

Borítókép: A Ferrari 2022-es versenygépe, az F1-75 (Fotó: Ferrari)