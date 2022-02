Bevehetetlen várakat ostromol a Juventus és a Lille

A londoniak a védelmükre támaszkodhatnak, kapujuk szinte bevehetetlen: Édouard Mendy a BL csoportkörében hatból négy összecsapást hozott le kapott gól nélkül, az idényt tekintve 17 találkozón tizenháromszor „nullázott” a Chelsea mezében.

Hazai pályán hengerel a gárda, szeptember óta nem kapott ki a Stamford Bridge-en. Meglepő lenne, ha éppen egy francia középcsapat tudná megtörni ezt a remek sorozatot.

A Villarrealnak otthon fut a szekere

A kedd este másik két főszereplője, a Juventus és a Villarreal még sosem találkozott egymással. Ezt a párharcot inkább tekinthetjük kétesélyesnek, mert bár a Juventus kétségkívül nagyobb névnek számít Európában, az olasz rekordbajnok a közelmúltban a győzelmek mellett a döntetleneket is halmozta, és csupán a negyedik helyet foglalja el Serie A tabelláján. Persze a La Ligában hatodik Villarreal otthonában a döntetlen nem számítana rossz eredménynek, a spanyoloknak hazai pályán fut a szekerük, majdnem három hónapja veretlenek az Estadio de la Cerámicában. A sérüléseket tekintve mindkét vezetőedzőnek főhet a feje, a legjobb támadókra egyik oldalon sem számíthatnak: a hazaiaknál Gerard Moreno, a vendégeknél Paulo Dybala, Federico Chiesa és Federico Bernardeschi sem bevethető. Az olaszoknál a védelem összeállításával is akadhatnak gondok, Luca Pellegrini és Daniele Rugani is sérült, míg Leonardo Bonucci és Giorgio Chiellini játéka kérdéses.

Massimiliano Allegri tisztában van vele, hogy nem szabad leírni az előző idényben az Európa-ligában győzedelmeskedő Villarrealt:

– Ötven-ötven százalékos esélyünk van, hogy bejussunk a legjobb nyolc csapat közé. A célunk, hogy ott legyünk a következő körben, de a továbbjutás kérdése nem az első mérkőzésen fog eldőlni, holnap ugyanakkor kiváló lehetőségünk nyílik arra, hogy közelebb kerüljünk a negyeddöntőhöz. Azt akarom, hogy mi birtokoljuk többet a labdát, de akkor is összpontosítanunk kell, amikor az ellenfélnél van a játékszer. Összességében ez egy olyan meccs, ahol kulcsfontosságú a türelem – vélekedett az olaszok trénere.

Amitől nem kell tartaniuk a Zebráknak, az az idegenben lőtt gólok szabálya miatt való kiesés. A Juventus az elmúlt két idényben ugyanis vendégként nem parádézott, emiatt esett ki a BL-ből, idén viszont ez a szabály már nem él, talán mondhatjuk, hogy Allegri csapata ezzel jól járt.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés:

Chelsea (angol)–Lille (francia) 21.00 (tv: M4 Sport)

Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz) 21.00 (tv: Sport 2)

Borítókép: Édouard Mendy, a Chelsea kapusa (Fotó: EPA/Vince Mignott)