Rossi reggel döntötte el, hogy meghívja Dzsudzsák csapattársát

A magyar labdarúgó-válogatott március 24-én, hazai pályán Szerbia ellen kezdi az évet, majd március 29-én Észak-Írországban is felkészülési mérkőzést vív.

A két mérkőzésre Marco Rossi szövetségi kapitány hétfőn jelentette be keretét, amelyben néhány újoncnak is jutott hely. Az NB I gólkirályjelöltje, Ádám Martin meghívása várható volt, ahogy Callum Stylesé sem keltett meglepetést, a Debrecen húszéves középpályása, Baráth Péter kerettagsága viszont mindenképp. Mellettük Szappanos Péternek sincs még válogatott mérkőzése, de a Honvéd kapusa már ősszel is kapott meghívót Rossitól.