„Csakis értük vagyok keserű, nem miattuk”

Ahogy a korábbi három, a negyedik mérkőzés is végig szorosan alakult. Magosi Bálint góljával a Fehérvár szerzett vezetést, majd a mérkőzés derekára a Salzburg fordított. A magyar csapat nem adta fel, végig rohamozott, Kevin Constantine vezetőedző az utolsó percekre lehozta Tirronent, a vendégek üres kapus találattal állították be az 1-3-as végeredményt.

A Fehérvár tehát 4-0-ra elbukta a finálét, mégis fennállása legjobb idényén van túl az osztrák ligában. Ezt díjazták a szurkolók is, akik ismét dugig megtöltötték az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokot és a találkozó lefújása után hosszú percekkel is még éltették a csapatot.

– Igen, fantasztikus – jellemezte a miliőt Hári János, majd így értékelte a párharcot: – Mint játékos vesztettem, nem vagyok elégedett, mégis libabőr és könny öntötte el az embert, ahogy álltunk a jégen, hogy ilyen támogatásban van részünk. Büszkeség tölt el mint csapatkapitány, hogy 0-3-nál, a negyedik meccsen is ilyen jól tudtunk játszani és ilyen szurkolásnak eleget tudtunk tenni azzal, hogy az utolsó másodpercig küzdöttünk, ami tényleg nem könnyű ilyenkor, vesztes helyzetben. A szurkolók is ezt látták, mi is ezt éreztük, ők hatalmasat szurkoltak, mi pedig hatalmasat küzdöttünk.