Holland sztárcsapatba igazolhat Tokmac Nguen a Ferencvárosból

Azok után, hogy a Fradi vasárnap drámai körülmények között biztosította be zsinórban negyedik bajnoki címét az Újpest elleni 2-1-es győzelmével, már a következő szezon csapatát kell építeniük a zöld-fehéreknek. A norvég válogatott Tokmac Nguennek lejár a szerződése, a Fradi marasztalná, de a 28 éves támadónak több kérője is van. A legnevesebb a 15-szörös holland bajnok Feyenoord, amely Luis Sinisterra pótlására szemelte ki az FTC légiósát. A kolumbiai válogatott csatár a holland bajnokságban 12 gólig jutott, de az Európa-konferencialigában is van tíz találata. Sinisterra jelenleg az Eredivisie legkapósabb játékosa, nemrégiben az Arsenallal és a Lille-lel is szóba hozták, s holland sajtóhírek szerint a rotterdamiak Tokmacot szemelték a ki a pótlására.

Feyenoord houdt rekening met een transfer van Luis #Sinisterra. Scouting is druk bezig met het lijstje voor mogelijke vervangers. Één van die mogelijke vervangers is #Tokmac Nguen. De 28-jarige Noor is smaakmaker bij Hongaarse kampioen Ferencváros en is van de zomer transfervrij — InsideFeyenoord (@InsideFeyenoord) April 24, 2022

A Feyenoord jelenleg harmadik a holland bajnokságban, és még érdekelt a nemzetközi kupaporondon is, miután bejutott az Európa-konferencialiga elődöntőjébe, ahol a Marseille-jel találkozik majd.

A Csakfoci.hu és az Ulloi129.hu portál értesülései szerint Tokmacot a japán élvonal jelenlegi tizedikje, a Nagoya Grampus is kinézte magának. A csapatnál a Ludogorecből ismert lengyel Jakub Swierczokot doppingvétség miatt eltiltották, a helyi sportsajtó szerint Tokmac érkezhet a helyére.

Borítókép: Tokmac Nguent sok csapatnál szívesen látnák (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)