A második harmad osztrák fölényt hozott, amit két zúgó kapuvas is jelzett. A fehérváriak elsősorban a gyors kontráikban bíztak, de nem volt bennük igazi veszély. A harmadik játékrészre sebességet váltott a Fehérvár és több komoly lehetőséget dolgozott ki a hazai kapu előtt, de gólt nem szerzett. A hajrához közeledve a Salzburg is többször beszorította kapuja elé a vendégeket, a lövések azonban nem találtak utat Tirronen kapujába. Az első húszperces hosszabbítás is inkább a fehérváriak akarata szerint alakult, egy érvénytelen találatuk volt, majd kivédekeztek egy emberhátrányt, gól viszont nem született.

A második hosszabbításban már három a három ellen küzdöttek a felek és a Salzburg, név szerint Leonhardt az ötödik percben, tehát összességében a 85. percben belőtte a mérkőzést eldöntő gólt.

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó finálé második mérkőzését csütörtökön Székesfehérvárott játsszák.