Soha nem látott dolog eshet meg Ronaldóval a következő idényben

A jövő évi Bajnokok Ligája-indulás már alighanem elúszott, ezzel a klubnál is tisztában vannak, ismerte el Ralf Rangnick vezetőedző a csütörtöki, Chelsea elleni 1-1-re végződött bajnoki előtt.

Nincs értelme most a Bajnokok Ligájáról gondolkoznunk. Két lábbal a földön kell maradnunk. Még ha meg is nyerjük a maradék négy meccsünket (ami már csak három – a szerk.), akkor sem lenne a kezünkben a sorsunk.

Pedig a United mindent megtett az idény előtt, hogy felvegye a versenyt a többi topcsapattal, de Raphael Varane, Jadon Sancho és Ronaldo leigazolásával sem talált rá a helyes útra a klub.

Ennek eredményeképp Ronaldónak egy számára szokatlan gondolattal kell megbarátkoznia: pályafutása során először teljes egészében lemarad a Bajnokok Ligájáról.

A portugál világsztár ugyanis 2002-es bemutatkozása óta minden évben ott volt az európai labdarúgás krémjét felvonultató sorozatban. Igaz, az első évben, tizenhét évesen még csak a BL kvalifikációs szakaszában szerepelt, de 2003-ban a Manchester Unitedhez igazolt, és a Stuttgart ellen 2-1-re elveszített csoportmérkőzésen debütált.

A többi pedig történelem. Cristiano Ronaldo a MU mellett a Real Madrid és a Juventus mezében is játszott a kupasorozatban, ő szerezte a legtöbb gólt (140) a Bajnokok Ligája történetében, az egy BL-idény során lőtt gólok tekintetében is ő a rekorder (17), a kieséses szakasz során nála többször senki sem talált be (67), ő játszotta a legtöbb meccset (187) és hat döntőben is pályára lépett.

A Manchester United támadójának elképesztő sorozata ezennel a végéhez érhet, amennyiben CR7 úgy dönt, hogy a következő idényt is az angoloknál kezdi meg. Rangnick elismerte, a portugál maradására nincsen garancia.

– Cristianónak egy éve van hátra a szerződéséből. Meg kell tőle tudnunk, hogy mit szeretne, maradni akar-e – fogalmazott a Vörös Ördögök menedzsere.