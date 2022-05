Újabb remek gól, bombaformában Marco Rossi felfedezettje + videó

Az utóbbi időben Rossi jó okkal számít a 26 éves középpályásra, aki bombaformának örvend az MLS február végi idényrajtja óta. A New York elleni volt a tizenkettedik bajnokija az évadban, s már a hatodik gólját szerezte. Az előző fordulóban is betalált, akkor a Los Angeles FC elleni 2-2-ből a gólja mellett gólpasszal is kivette a részét.

A Philadelphia nagymértékben a New York elleni mérkőzést végigjátszó Gazdagnak köszönheti, hogy ilyen jól áll a bajnokságban, hiszen jelenleg a harmadik helyen áll az alapszakaszban.

Az MLS többi magyarja közül Schön Szabolcs megint csak a kispadig jutott a Dallasban, amely 3-1-re nyert a Los Angeles Galaxy ellen, nem véletlenül beszélt arról Rossi, hogy szüksége van a szélsőnek a játékpercekre, ezért az U21-es válogatotthoz is irányította a felnőtt kerettagság mellett.

Az ugyancsak válogatott kerettag Sallói Dániel végig a pályán volt a Sporting Kansas Cityben, amely szokatlanul gólzáporos meccsen, 7-2-re kikapott a Portland Timbers vendégeként.

Borítókép: Gazdag Dániel a Philadelphia Union mezében (Fotó: Europress/AFP/Tim Nwachukwu )