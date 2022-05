Marco Rossi meghívta a válogatottba az MTK 17 éves csatárát

A kapitány kifejtette, hogy kapusposzton igazán kellemes problémákkal kell megküzdenie, a tervek szerint a négy előttünk álló mérkőzésen két-két alkalommal véd majd Gulácsi Péter és Dibusz Dénes. Ugyanakkor a kapitány leszögezte, nincs abban a helyzetben, hogy kísérletezzen és esetleg előre tervezzen, mindig csak az előttünk álló mérkőzésre koncentrál. Hatalmas büszkeséggel tölti el, hogy a négy Nemzetek Ligája-mérkőzés után ő lehet a magyar labdarúgó-válogatott történetének negyedik legtöbb meccsen dirigált szövetségi kapitánya Baróti Lajos, Sebes Gusztáv, Mészöly Kálmán után Bicskei Bertalannal holtversenyben.

Rossi megindokolta Vancsa Zalán behívását, szót ejtett a sérüléssel bajlódó Szalai Attiláról és a magyar gólkirályjelölt Ádám Martinról. – Vancsa Zalán tehetséges labdarúgó, megvan benne a kellő sebesség, technikás. Talán a klubcsapatában több lehetőséget is kaphatott volna. Persze ez most csak kibicelés a részemről. Nem sokat játszott az MTK-ban, pedig a tehetsége talán megkövetelte volna a pályán való jelenlétét. Ő válogatott szintű labdarúgó, sajnos nincs belőle húsz másik, meg kell őt becsülnünk – mondta Rossi Vancsáról.

Az MTK csatára tizenhat évesen mutatkozott be az NB I-ben, azóta összesen 21 élvonalbeli bajnokin szerepelt és egy gólt szerzett. A tizenhét esztendős támadó szerződtetését január végén jelentette be a Manchester Cityt is működtető City Group érdekeltségi körébe tartozó belga Lommel, de idén tavasszal kölcsönben még az MTK-nál szerepel.

Ádám Martinnal kapcsolatban elhangzott, hogy fizikális téren még fejlődnie kell. A Paks gólkirályjelöltjét a kapitány becserélte a Szerbia elleni mérkőzésen, de húsz perc után is alaposan elfáradt, még szoknia kell a nemzetközi tempót. – Ha majd egy másik bajnokságba igazol, meg kell szoknia a nagyobb iramot, ugyanakkor figyelemre méltó, hogy milyen hatékony a tizenhatoson belüli helyzetek értékesítésében. Az NB I ugyan nem a Premier League, de a 31 gólja önmagáért beszél – mondta a paksi centerről.

Rákanyarodva a Fenerbahce jelenleg sérült védőjére, Szalai Attilára, Rossi kifejtette, hogy első kézből értesült a játékos állapotáról. – Napi szinten vagyunk vele összeköttetésben. Úgy tudom, hogy mindenki elégedett az állapota javulásával. Ha mégsem lesz bevethető, akkor – miként márciusban is – Fiola Attilát vetettük be. Hat középső védőt hívtam meg, közülük kettő bal lábas: Spandler Csaba és Szalai Attila. Meglátjuk, milyen állapotban lesz, én bizakodó vagyok. Ha megnézik a keretet, több poszton bevethető játékosaink vannak – mondta a kapitány.

Rossi végül leszögezte, hogy akkor lenne elégedett, ha ugyanazt érezné, mint a tavaly nyári Európa-bajnokság utolsó csoportmérkőzése után Münchenben. Ha a tavalyi Eb előtt azt mondják, hogy két döntetlent érünk el a csoportban, szó nélkül aláírtam volna. De így, hogy Leon Goreztzka bő tíz perccel a vége előtt kiegyenlített, keserű maradt a szám íze. Azzal lennék elégedett, ha a négy mérkőzés után ugyanazt érezhetném, mint tavaly nyáron Münchenben– fogalmazott Marco Rossi.

A magyar válogatott keretében az itthon játszó labdarúgók május 23-án kezdik meg a felkészülést a soron következő négy Nemzetek Ligája-mérkőzésre, az idegenlégiósok május 30-án csatlakoznak a többiekhez.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete:

Kapusok: Dibusz, Gulács, Szappanos

Védők: Bolla, Botka, Fiola, Kecskés, Lang, Nagy Zs., Orbán, Spandler, Szalai Attila.

Középpályások: Baráth, Gazdag, Kleinheisler, Nagy Ádám, Nego, Schäfer, Styles, Szoboszlai, Vécsei

Támadók: Ádám, Sallai, Sallói, Schön, Szalai, Vancsa.

A válogatott júniusi programja:

Nemzetek Ligája, csoportkör, A-divízió, 3. csoport: Június 4., 18.00: Magyarország–Anglia, zárt kapus mérkőzés

Június 7., 20.45: Olaszország–Magyarország

Június 11., 20.45: Magyarország–Németország

Június 14., 20.45: Anglia–Magyarország

Borítókép: Vancsa Zalán bemutatkozhat a felnőtt válogatottban (Fotó: Nemzeti Sport)